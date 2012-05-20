اختصاص 5 درصد اعتبارات استان به اشتغال معتادان بهبود یافته

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در استانداری، خواستار حمایت صندوق های بیمه ای از جمله تامین اجتماعی مبنی بر تامین هزینه های ترک اعتیاد معتادان شد.



وی افزود: معتادانی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نباشند صندوق بیمه خدمات درمانی طبق قانون موظف است افراد مذکور را از محل اعتبارات سالانه تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.



ابراهیمی، شورای اشتغال استان را مکلف کرد با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل پنج درصد اعتبارات تخصیصی استان را به اشتغال معتادان بهبود یافته اختصاص دهد.



وی خواستار مساعدت سازمان فنی و حرفه ای در راستای برگزاری دوره آموزش فنی و حرفه ای برای معتادان بهبود یافته با همکاری بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل و اداره کل زندانهای استان شد.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از اداره کل راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواست تا نسبت به شناسایی معتادان بهبود یافته برای شرکت در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای شد.



ابراهیمی گفت: دستگاههای امنیتی و فرهنگی باید در راستای مبارزه با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در مناطق آلوده استان اقدام جدی کنند.



این مسئول شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران افزود: منطقه آلوده ترک محله ساری با همکاری بسیج سازندگی به زودی سازماندهی می شود.



وی اظهار داشت: بخشی از خانه های آلوده این منطقه خریداری و با تغییر کاربری به مجموعه های فرهنگی تبدیل خواهد شد.



معاون استاندار مازندران با اشاره به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی اردوگاه پیشگیری از اعتیاد منطقه قاجارخیل ساری، اظهار داشت: این پروژه با صرف اعتبارات حدود یک میلیارد تومان در دست احداث بوده که امیدواریم فاز نخست این پروژه در سال 91 به بهره برداری برسد.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.