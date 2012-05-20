شناسایی نقاط آسیب پذیر گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در نشست با روسای کلانتری های مرکز استان از آنان خواست با بررسی مناطق جغرافیایی محدوده فعالیت خود، نقاط آسیب پذیر، جرم خیز و علل وقوع جرم را شناسایی کنند.

وی با بیان این که دستگاه قضایی آماده است برای رفع این مشکلات به دستگاه انتظامی کمک کند افزود: در مناطقی که بخشی از علل وقوع جرم مربوط به عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی باشد به عنوان مدعی العموم اقدام قانونی می کنم.

وی تصریح کرد: اگر روسای کلانتری ها از محدوده جغرافیای محل خدمت خود اطلاع دقیق داشته باشند به راحتی می توانند برای حل مشکلات و پیشگیری از وقوع جرم ، برنامه ریزی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از در دستور کار قرار گرفتن سیاست تشویق و تنبیه ضابطین قضایی در سال جاری خبر داد و افزود: در این طرح مامورانی که کار ابلاغ اوراق قضایی را به بهترین وجه انجام دهند شناسایی و از آنان تجلیل می شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که ما خواهان اقتدار پلیس در سطح جامعه هستیم افزود : پلیسی مقتدر است که بر اساس قانون رفتار و حرکت کند.

دادستان مرکز استان با بیان این که خوشبختانه در سطح استان این اقتدار وجود دارد افزود: دستگاه قضایی و انتظامی مقتدر در کنار هم می توانند امنیت را در جامعه تامین کنند.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت : اگر ما در همه امور ، خدا را مدنظر قرار دهیم و به تکالیف خود عمل کنیم به بهترین وجه از فرصت خدمت رسانی به مردم که خداوند در اختیار ما قرار داده است استفاده خواهیم کرد.

عباس پوریانی به تعامل موجود بین دستگاه های امنیتی انتظامی و قضایی استان اشاره کرد و گفت: این تعامل سبب شد استان گلستان به عنوان استان سفید کشور در انتخابات سال گذشته شناخته شود.