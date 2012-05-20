مسعود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلفن همراه میتواند برای کودکان خطرناک باشد، زیرا سیستم ایمنی بدن کودکان به گونهای است که در مقابل امواج رادیویی منتشر شده از تلفنهای همراه، آسیبپذیری بیشتری را از خود نشان میدهد.
وی بیان داشت: دلیل افزایش احتمال بروز بیماری در کودکان این است که مغز آنها هنوز در حال رشد است و ماهیچههای آنها هنوز به اندازه کافی رشد نکردهاند.
محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: این مسئله سبب میشود تا امواج رادیویی راحتتر به بافتهای درونی بدن نفوذ کنند.
وی افزود: برخی از راههای پیشگیری از اثرات تشعشعات امواج عبارت است از استفاده کاربران از هندز فری (هندزفریهای بلوتوثدار یا هندز فری با لوله تو خالی) و کاهش دادن مدت زمان تماس و مکالمه است.
جوانبخت اضافه کرد: استفاده از پارچه محافظ، عدم استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی، استفاده از کارتهایی با نام کارت خنثی ساز امواج الکترومغناطیسی برای جلوگیری از پرخاشگری و عصبانیت از دیگر روشهای پیشگیری از تشعشعات موبایل است.
وی با اشاره به اینکه کاهش مدت زمان مکالمه در طول روز و استفاده از تلفنهای ثابت به جای تلفن همراه تا حد ممکن و صحبت نکردن در داخل وسایل نقلیه و محیط های سر بسته و مسقف از دیگر راههای پیشگیری است، تاکید کرد: استفاده از سیمهای ارتباطی گوش و تلفن همراه، عدم استفاده کودکان از تلفن همراه تا حد امکان، استفاده از آنتنهای بیرونی تلفن همراه، زیرا این آنتنها با دریافت امواج رادیویی اجازه نمیدهند تا آنها به بدن کاربر برسد.
محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، قرار دادن گوشی همراه در جیب سمت چپ و پایین کت، قرار ندادن تلفن همراه در جیب شلوار و یا روی کمر بند، استفاده از پوششهای مخصوص ضد امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه از دیگر روشهای پیشگیری است، گفت: استفاده از تلفن به صورت متناوب از هر دوگوش، داشتن 20 سانتیمتر فاصله از دستگاه موبایل جهت کاهش 98 درصد امواج از جمله این روشها است.
فدایی گفت: وقتی شماره میگیرید اجازه دهید ابتدا تلفن همراه وصل و ارتباط با طرف مقابل برقرار شود ، سپس آن را روی گوش خود قرار دهید.
وی گفت: تلفن همراهخود را داخل پوششهای فلزی و محفظههای دربسته فلزی قرار ندهید.
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