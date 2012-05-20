طرح پلیس موتورسوار در گرگان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب کربلایی محمدنژاد صبح یکشنبه در جمع فرماندهان کلانتریهای مرکز استان گفت: با اجرای این طرح زمان رسیدن به محل وقوع جرم با توجه به ترافیک موجود در برخی خیابان ها ، تسریع می شود.

وی در این نشست با تشریح عملکرد انتظامی این شهرستان در سال گذشته گفت: پارسال بیش از 25 هزار فقره پرونده در کلانتری های استان تشکیل شد که نسیبت به سال 89 از آن پنج هزار فقره بیشتر بود.

سرهنگ محمدنژاد افزود: از پرونده های تشکیل شده در کلانتری های این شهرستان بیش از پنج هزار فقره مربوط به سرقت بود .

وی تصریح کرد: سرقت " وسایل داخل خودرو " بیشترین رقم سرقت های ثبت شده پارسال در سطح شهرستان گرگان بوده است.

وی در ادامه سخنان خود، از اولویت بندی جرایم به منظور برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری خبر داد و گفت: سرقت، مواد مخدر، بدحجابی و بی حجابی، نزاع و درگیری های دسته جمعی از اولویت های پلیس مرکز استان برای اجرای طرح های امنیتی و پیشگیرانه است.

در ادامه این نشست معاونان دادستان و کارکنان و رؤسای کلانتری های مرکز استان مشکلات و مسائل مربوط به حوزه های کاری خود را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر کردند.