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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

ربانی زاده خبر داد:

برنامه 5 ساله سوم قوه قضائیه در مراحل نهایی تصویب قرار دارد

برنامه 5 ساله سوم قوه قضائیه در مراحل نهایی تصویب قرار دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: برنامه 5 ساله سوم قوه قضائیه در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ربانی زاده در کارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان دادگستری لرستان با بیان اینکه برنامه 5 ساله سوم قوه قضائیه مراحل نهایی تصویب را طی می کند، اظهار داشت: پیش بینی می شود با توجه به پیگیری و تاکید ریاست قوه قضائیه این برنامه در هفته قوه قضائیه از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ و جزئیات آن اعلام شود.

وی گفت: در این برنامه نظام جامع عدالت برای اطفال و نوجوانان مد نظر قرار گرفته است.

ربانی زاده گفت: همچنین در راستای همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با دفتر سازمان یونیسف در ایران، کارگاههای آموزشی با عنوان نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان در کشور به اجراء درآمده است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: سابقه همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با دفتر سازمان یونیسف به حدود 10سال می رسد که تاکنون با احتساب کارگاه برگزار شده درخرم آباد تعداد 13 کارگاه برگزار شده است تا از طریق آموزشهای کارگاهی، نظام جامع عدالت برای اطفال و نوجوانان به قضات، مددکاران و پلیس ارائه شود.

وی گفت: همچنین دربرنامه پنج ساله سوم آینده یونیسف برای سالهای 2012 الی2016 پیش بینی شده که کارگاه آموزشی در10استان دیگر کشور برگزار شود.

ربانی زاده یادآور شد: هدف از این کارگاهها استانداردسازی رفتار کارکنان قضایی در رابطه با اطفال و نوجوانان، آموزش استاندارد ها و موازین بین المللی و آخرین دستاوردهای حقوقی داخلی است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: شیوه فعالیت در این کارگاهها به صورت مشترک و گروهی برای دستیابی به اهداف آموزشی است.

کد مطلب 1606826

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