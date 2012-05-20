9 سال انتظار یک دختر فلسطینی برای دیدار پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معان، این دختر که "جومانه ابوجذز" نام دارد آماده می شود تا پدر خود را که از سال 2003 تاکنون در زندان های رژیم اشغالگر قدس به سر می برد، ببیند.

در پی توافق اخیر اسرائیل با فلسطینی ها برای پایان دادن به اعتصاب غذا خانواده های زندانیان در غزه می توانند بستگان خود را در اسرائیل ببینند.

معان می نویسد: پس از این توافق که هفته گذشته صورت گرفت، جومانه شروع به تجسس عکس های قدیمی از پدرش "علا ابوجذر" کرده تا چهره او را به خاطر بیاورد.

این دختر فلسطینی به خبرگزاری معان گفت: من پدرم را تنها از طریق عکس‌هایش می شناسم. زمانی که من سواد خواندن و نوشتن را در مدرسه آموختم گریه کردم چرا که هیچ کس نبود تا در شادیهای من سهیم شود. مادرم فوت شده بود، پدر بزرگ و عمویم هم از دنیا رفته بودند من حتی لباس مناسبی برای پوشیدن در تعطیلات عید نیز نداشتم.