نمایش تاریخ کهن کشور در موزه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح یکشنبه با اشاره به روز ملی موزه ها و میراث فرهنگی اظهار داشت: بزرگداشت آثار تاریخی و میراث فرهنگی، بزرگداشت تاریخ کهن ایران است که به اهتمام گذشتگان، به دست ما رسیده و باید در حفظ این آثار تلاش کنیم.

وی با بیان این که طی دوره مجلس هشتم برنامه های مثبتی در راستای حفظ میراث فرهنگی کشور دنبال شده است، افزود: ثبت آثار تاریخی و شناسنامه دار شدن میراث فرهنگی از جمله برنامه هایی است که در این دوره با هدف حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشور با جدیت دنبال شده است.

حجت الاسلام سید علی طاهری تصریح کرد: آیندگان کشور باید از نعمت آثار فرهنگی و تاریخی بهرمند شوند و همه ما وظیفه داریم از این میراث ماندگار به خوبی نگهداری کنیم.

وی تصریح کرد: ایران سرزمینی کهن با آثار فرهنگی و میراث تاریخی مختلف است که بسیاری از کشورهای غربی بارها سعی در تاراج این آثار ملی داشته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برنامه های خوبی از سوی دولت و مجلس برای حفظ و نگهداری موزه ها و میراث فرهنگی کشور طراحی شده که باید با دقت اجرایی شوند.