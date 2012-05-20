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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

طاهری عنوان کرد:

نمایش تاریخ کهن کشور در موزه ها

نمایش تاریخ کهن کشور در موزه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: موزه ها تاریخ کهن کشورمان را به نمایش می گذارند، در واقع بخش های مختلف هویت این سرزمین در موزه ها گلچین شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح یکشنبه با اشاره به روز ملی موزه ها و میراث فرهنگی اظهار داشت: بزرگداشت آثار تاریخی و میراث فرهنگی، بزرگداشت تاریخ کهن ایران است که به اهتمام گذشتگان، به دست ما رسیده و باید در حفظ این آثار تلاش کنیم.

وی  با بیان این که طی دوره مجلس هشتم برنامه های مثبتی در راستای حفظ میراث فرهنگی کشور دنبال شده است، افزود: ثبت آثار تاریخی و شناسنامه دار شدن میراث فرهنگی از جمله برنامه هایی است که در این دوره با هدف حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشور با جدیت دنبال شده است.

حجت الاسلام سید علی طاهری تصریح کرد: آیندگان کشور باید از نعمت آثار فرهنگی و تاریخی بهرمند شوند و همه ما وظیفه داریم از این میراث ماندگار به خوبی نگهداری کنیم.

وی تصریح کرد: ایران سرزمینی کهن با آثار فرهنگی و میراث تاریخی مختلف است که بسیاری از کشورهای غربی بارها سعی در تاراج این آثار ملی داشته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برنامه های خوبی از سوی دولت و مجلس برای حفظ و نگهداری موزه ها و میراث فرهنگی کشور طراحی شده که باید با دقت اجرایی شوند.

کد مطلب 1606836

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