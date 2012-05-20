طرح الحاق بحرین به عربستان خیانتی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادی باریک بین صبح یکشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه شهر شال برگزار شد اظهارداشت: امروز رژیم آل خلیفه با همکاری استکبار جهانی در سرکوب شیعیان مظلوم بحرین اقدام کرده و طرح ننگین اتحاد این کشور به عربستان را تصویب می کند.



وی با اشاره به حمایت کشورهای غربی از این طرح تصریح کرد: سردمداران غربی و در راس آن آمریکای جنایتکار با همکاری رژیم آل خلیفه می خواهند بر منطقه تسلط پیدا کنند ولی هیچ وقت به هدف خود نرسیده و به طور یقین توطئه های آنها بر علیه مسلمانان محکوم به شکست است.



آیت الله باریک بین در ادامه به اعتراض ملت بزرگ ایران اسلامی درباره این طرح اشاره و بیان کرد: در پی اعلام طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی ملت هوشیار و با بصیرت ما با اعتراض به این طرح آمریکایی انزجار و نفرت خود را از این توطئه اعلام داشته و آن را محکوم می کنند.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری دخالت ایادی استکبار جهانی در امور کشورهای منطقه را یادآور شد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با دخالت های خود بارها کشورهای منطقه را مورد ظلم و ستم قرار داده که نمونه آن در کشور افغانستان بوده که به طور یقین روزی جواب این زور گویی ها را مردم این کشور به آنها خواهند چشاند.



آیت الله باریک بین در خصوص تحقق پیام مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کار، تولید ملی و سرمایه ایرانی به ائمه جمعه استان تاکید کرد که در تریبون های نماز جمعه و مساجد این پیام را برای مردم تبیین کنند.



در پایان این گردهمایی، ائمه جمعه استان طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی را محکوم کردند.