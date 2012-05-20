رئیس وقت شعبه بانک صادرات گروه ملی سابقه دار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیده به پرونده فساد بزرگ بانکی فراهانی نماینده دادستان برای پاسخگویی به اظهارات وکیل معاون شعبه بانک صادرات شرکت گروه ملی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اگر جای وی بودم می گفتم اتهامات را قبول دارم و از ملت ایران عذرخواهی می کنم و می گفتم مسبب تمام این بدبختیها من و "ک" رئیس بانک بودیم.

وی افزود: آقای "ک" به عنوان رئیس شعبه بانک صادرات سه سوء سابقه داشته و وقتی چهارمین سابقه در پرونده اش ثبت می شود مسئولان بانک صادرات اهمال کاری می کنند و به جای تنزیل درجه در همان ریاست شعبه ابقایش می کنند که به همین منظور ما چند پرونده برای مسئولان بانک صادرات تشکیل داده ایم.

فراهانی گفت: این آقا (متهم پرونده) از کارمندان باسابقه بانک صادرات است. اگر تنها یک مورد یا دو مورد بود می گفتیم خب چون به رئیسش اعتماد کرده و امضا کرده است ولی موضوع یکی دو تا نیست بلکه با 136 فقره سند ال سی مواجه هستیم که آنها را تائید هم کرده است.

نماینده دادستان گفت: اینها شبکه ای شامل بانک ملی و صادرات و … بودند و مسئولان بالا دست را فریب دادند. شاید بگویید خاوری فریب خورده می گویم نه خاوری بانکهای دیگر را فریب داده است.

فراهانی گفت: تمام مفسده های "ک "که مفسد فی الارض است به دلیل همین اقدامات بوده و تنها فرقش با آقای "م" معاون شعبه این است که رئیس شعبه رشوه گرفته و معاونش رشوه نگرفته است. حتی ما می خواستیم عنوان مفسد فی الارض را در پرونده به معاون شعبه هم بدهیم.

نماینده دادستان گفت: وکیل پرونده می گوید ویعلم نداشته و من می گویم مگر اصل بر غیرعالم بودن و بی عقل بودن است که شما می گویید متهم علم نداشته و به خاطر اعتماد به رئیس شعبه 136 فقره اعتبار اسنادی را امضا کرده است. حتی ساده لوح ترین کارمند بانک هم این کار را نمی کند. آقای "ک" سرمنشا این فساد است و اگر آقای "م" کمی دقت می کرد و وظیفه قانونی اش را اجرا می کرد هیچ وقت این فساد رخ نمی داد. وی صد در صد لیاقت اتهام افساد فی الارض را دارد.

