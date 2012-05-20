‌هزینه ساخت دومین برج بلند کشور 70 میلیارد ریال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران گرگان افزود: تمام مهندسین و کارشناسان پروژه نماد میدان بسیج گرگان گرگانی بودند و دانش ساخت این پروژه در گرگان ماند.

وی افزود: برج میدان بسیج گرگان نماد ورودی شهرگرگان است و مردم گرگان درآینده نزدیک بسیار ازاین پروژ ه استفاده می کنند.

وی ادامه داد: ایده پروژه از سال 73 در شهرداری گرگان طرح و مسابقه ای نیز در این باره برگزار شد اما طرحی انتخاب نشد و درسال81 مجدد فراخوانی انجام و طرح فعلی مورد تایید قرارگرفت و مطالعات و ساخت از همان سال آغاز شد.

کریمی تصریح کرد: مشکلات فراوانی در اجرای پروزه المان بوجود آمد که از جمله آنان مشکلات ژئوتکنیک، مشکلات قانونی اعتبارات بین شهرداری وسازمان مدیریت آن زمان و تغییر نقشه ها بود که طی زمان رفع شد.

شهردار گرگان گفت: پروژه از شهریور 86 مجدد فعال شد وتا 88 کاربدون وقفه ادامه شد اما با پایان یافتن قرارداد پروژه مجدد مناقصه برگزار و پروژه 10ماه تعطیل شد و از مهر89 مجدد پروژه آغازبه کار کرد که در آذرماه سال 90 به پایان رسید.

به گفته وی، ارتفاع برج از کف تا نوک آنتن 57 متر است، دارای رستوران و آشپزخانه بوده و در طبقه همکف یکهزار و 200 مترمربع فضا برای انجام فعالیتهای تجاری، رفاهی، خدماتی و تاسیساتی پیش بینی شده است.