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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

کریمی:

‌هزینه ساخت دومین برج بلند کشور 70 میلیارد ریال اعلام شد

‌هزینه ساخت دومین برج بلند کشور 70 میلیارد ریال اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردارگرگان هزینه ساخت دومین برج بلند کشور در این شهر را 70 میلیارد ریال عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران گرگان افزود: تمام مهندسین و کارشناسان پروژه نماد میدان بسیج گرگان گرگانی بودند و دانش ساخت این پروژه در گرگان ماند.

وی افزود: برج میدان بسیج گرگان نماد ورودی شهرگرگان است و مردم گرگان درآینده نزدیک بسیار ازاین پروژ ه استفاده می کنند.
 
وی ادامه داد: ایده پروژه از سال 73 در شهرداری گرگان طرح و مسابقه ای نیز در این باره برگزار شد اما طرحی انتخاب نشد و درسال81 مجدد فراخوانی انجام و طرح فعلی مورد تایید قرارگرفت و مطالعات و ساخت از همان سال آغاز شد.
 
کریمی تصریح کرد: مشکلات فراوانی در اجرای پروزه المان بوجود آمد که از جمله آنان مشکلات ژئوتکنیک، مشکلات قانونی اعتبارات بین شهرداری وسازمان مدیریت آن زمان و تغییر نقشه ها بود که طی زمان رفع شد.
 
شهردار گرگان گفت: پروژه از شهریور 86 مجدد فعال شد وتا 88 کاربدون وقفه ادامه شد اما با پایان یافتن قرارداد پروژه مجدد مناقصه برگزار و پروژه 10ماه تعطیل شد و از مهر89 مجدد پروژه آغازبه کار کرد که در آذرماه سال 90 به پایان رسید.
 
به گفته وی، ارتفاع برج از کف تا نوک آنتن 57 متر است، دارای رستوران و آشپزخانه بوده و در طبقه همکف یکهزار و 200 مترمربع فضا برای انجام فعالیتهای تجاری، رفاهی، خدماتی و تاسیساتی پیش بینی شده است.
کد مطلب 1606861

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