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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

ایلخانی عنوان کرد:

214 خانواده کارمندان کهگیلویه و بویراحمد به مشهد مقدس اعزام می‌شوند

214 خانواده کارمندان کهگیلویه و بویراحمد به مشهد مقدس اعزام می‌شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس تعاون و امور رفاهی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 214 خانوار کارمندان استانداری و فرمانداریها و بخشداریهای استان برای زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

هجیر ایلخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد خانواده در قالب 21 کاروان و در طول مدت شش ماه با اتوبوس به زیارت مرقد مطهر امام هشتم می‌روند.

وی بیان کرد: ظرفیت هر خانواده برای زیارت چهار نفر و مدت زمان این سفر زیارتی یک هفته است.

کارشناس تعاون و امور رفاهی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اعزام کاروان زیارتی از طریق اتوبوس و در پایان فصل امتحانات دانش آموزان از اول تیر ماه امسال آغاز خواهد شد.

وی یادآورشد: اعزام افراد از طریق قرعه کشی بانجام می شود و کشانی که نام آنها در لیست وجود ندارد در سال آینده اعزام می‌شوند.

کد مطلب 1606865

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