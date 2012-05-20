هجیر ایلخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد خانواده در قالب 21 کاروان و در طول مدت شش ماه با اتوبوس به زیارت مرقد مطهر امام هشتم می‌روند.

وی بیان کرد: ظرفیت هر خانواده برای زیارت چهار نفر و مدت زمان این سفر زیارتی یک هفته است.

کارشناس تعاون و امور رفاهی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اعزام کاروان زیارتی از طریق اتوبوس و در پایان فصل امتحانات دانش آموزان از اول تیر ماه امسال آغاز خواهد شد.

وی یادآورشد: اعزام افراد از طریق قرعه کشی بانجام می شود و کشانی که نام آنها در لیست وجود ندارد در سال آینده اعزام می‌شوند.