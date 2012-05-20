تهاجم فرهنگی غرب بنیاد خانواده ها را با تهدید مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر کاوه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جمعیت بانوان فرهیخته تلاش در عرصه فرهنگ دینی بانوان را مستلزم مشارکت فعال اقشار تاثیر گذار خواند و در ادامه به نقش زن در سلامت خانواده اشاره کرد و گفت: شناخت مسائل مربوط به خانواده اعم از زن و مرد و فرزندان و قضاوت درباره احکام و حقوق آنان، بدون شناخت و توجه به موقعیت و جایگاه نهاد خانواده سخن ناصواب است.

وی بیان کرد: ضرورى است که پیش از بررسى نقش زن در تعالى و استحکام خانواده به موقعیت و جایگاه این نهاد مقدس اشاره شود که بدون شک مهمترین رکن در نظام خانواده پدر و مادر، و زن و شوهر است که هرکدام از حقوق ویژه اى در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردارند و رعایت این حقوق زمینه را برای تشکیل خانواده مستحکم فراهم می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان عنوان کرد: تامین شرایط زندگى شایسته و ایجاد محیط سالم و امن محصول ایمان و اعتقاد زن و مرد به قانون دینى و عمل به آن محسوب می شود و خانواده نخستین نهاد اجتماعى است که در زندگى جمعى انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا پایان نسبت به سایر نهادهاى اجتماعى داراست.

وی افزود: متاسفانه امروزه در اثر تهاجم گسترده فرهنگ منحط و ضد اخلاقی غرب، نظام مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زن و مرد که مهمترین رکن نظام مقدس خانواده به شمار مى روند بها داده مى شود که یکى از عوامل تزلزل خانواده ها، عدم آشنایى زن و شوهر به حقوق همدیگر و یا نادیده گرفتن حقوق یکدیگر است.

حجت الاسلام کاوه گفت: در اثر عدم آشنایى و یا رعایت نکردن حقوق همدیگر، نظام خانواده دچار بحران و تزلزل مى شود و افرادى که در این واحد کوچک اجتماعى رشد مى یابند و تربیت مى شوند، به میزان رشد و شکوفایى شان در واحدهاى اجتماعى بزرگ انسانى سهیم هستند.