به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی پیش از ظهر یکشنبه درهمایش شهرداران مازندران با اشاره به تقویت فرهنگ وقف در جامعه گفت: موقوفات بارسنگینی است و برای جامعه و شهرستان که خواهان پیشرفت هستند دارای تاثیر خواهد بود .

وی افزود: از 100 درصد موقوفات تا کنون توانستیم 30 درصد نیت واقفان راعملی کنیم و70 درصد آن هنوز باقی مانده است.

سهرابی از شهرداران خواست در زمینه عمل به نیات واقفان و احیای موقوفات تلاش بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: در استان واقفان متعددی هستند که به رغم استفاده گسترده از خیرات آنان در جامعه هنوز ناشناخته مانده اند و نام آنان در حوزه های شهری کمرنگ است.

مدیرکل اوقاف مازندران با بیان اینکه آمادگی داریم امامزاده هایی که وسعت بیشتری برای احیای فضای سبز دارند را ساماندهی نماییم گفت: خوشبختانه اکثریت مکانهای امامزاده ها دارای محوطه وسیعی هستند و می طلبد افرادی که برای زیارت به امامزاده ها مشرف می شوند با یک روحیه باز به زیارت بروند .

سهرابی با بیان اینکه مازندران مامن امامزادگان است افزود: برخی مسئولان استانی افتخار می کنند که به عنوان خادمان افتخاری امامزاده هستند وبرای حفظ، قداست وجایگاه این افراد یکی از خیابانهای اصلی شهر را بنام یکی از امامزادگان شاخص در شورای نامگذاری نامگذاری کنند ودر شورای نامگذاری هر شهرستان اداره اوقاف همان شهر را به عضویت در آورند.



وی از مردم و مسئولان خواست موضوع و اهمیت و قداست موقوفات را به جایی برسانند که هیچ دعوایی بر سر هیچ موقوفه‌ای اتفاق نیفتد.

سهرابی با بیان اینکه مازندران از بیشترین آمار موقوفات کشور برخوردار است افزود: مازندران در رتبه سوم موقوفات کشور قرار گرفته و این نشانگر ارادت خاص مردم به مسائل مذهبی به ویژه اهل بیت است.

وی تصریح کرد: حداقل حدود 70 درصد موقوفات کشور برای تعزیه‌ داری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بوده و ساری، آمل، بهشهر و بابل بیشترین موقوفات مازندران را دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه دو نوع نگاه به امامزاده‌های استان داریم، اظهار داشت: یکی آن است که ساخت و سازهای امامزاده‌ها با همکاری خیرین باعث برکت استان شد و دیگری آن است که امامزاده‌ها به عنوان قطب فرهنگی در نظر گرفته شوند، سپس در کنار آن مسائل تفریحی و توریستی نیز مورد نظر باشد.