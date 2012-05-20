اخبار کوتاه حوزه هنری استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری ایلام با 15 اثر ادبی مطبوع به عنوان پر اثرترین استان در بخش ادبی سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه که در کرمانشاه برگزار می شود، معرفی شد.

در نشست شعرخوانی کمیته ادبی این جشنواره که با حضور شاعران برجسته ای همچون:محمدعلی بهمنی، حمیدرضا شکارسری، قربان ولیئی و دکتر محمد حسین، بهرامیان برگزار شد، حوزه هنری استان ایلام به عنوان پر اثرترین استان در بخش ادبی این جشنواره معرفی شد.

همچنین در این مراسم جلیل صفربیگی و حبیب الله بخشوده از شاعران برجسته استان ایلام به شعرخوانی پرداختند.

در پایان این مراسم نیز از بخش های مختلف تالیفات ادبی تجلیل شد که در بخش ادبیات بومی حبیب الله بخشوده با کتاب " که پوو" و محمدرضا رشیدی در بخش ادبیات تدوینی با کتاب"کولای ته نیایی" هر کدام رتبه ی دوم را به خود اختصاص دادند.

سوم خرداد افتتاح اولین استودیو صدا در غرب کشور از سوی حوزه هنری ایلام



اولین استودیوی مجهز صدا در غرب کشور، روز سوم خرداد همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر در حوزه هنری ایلام با حضور جمعی از مسئولین افتتاح خواهد شد.

فرید الوندی معاونت فرهنگی حوزه هنری ایلام گفت: اولین استودیوی صدا مجهز به امکانات پیشرفته روز سوم خرداد با حضور امیرحسین فردی مسئول مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، فرماندار ایلام و رضا مهدوی مسئول مرکز موسیقی حوزه هنری افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: این استودیو، چهارمین استودیوی مجهز در سطح کشور و اولین استودیوی صدا در غرب کشور محسوب می شود.

الوندی با اشاره به اینکه این استودیو برای بهره وری برنامه های مختلفی طراحی شده است، گفت: در آینده ای نزدیک گروه های موسیقی در این استودیو آثار خود را ضبط خواهند کرد و افکت های فیلم و نمایش در همین استودیو طراحی می شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر افتتاح این استودیو، از لوح فشرده ی صدای شاعران ایلامی با نام «هانا» و با محتوای شعر کردی رونمایی خواهد شد.

معاونت فرهنگی حوزه هنری ایلام بیان کرد: مراسم افتتاح استودیو صدا و رونمایی از لوح فشرده ی هانا روز چهارشنبه سوم خرداد ساعت 17 عصر در سالن اندیشه ی حوزه هنری ایلام و با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان حوزه

هنری برگزار خواهد شد.

برنامه های واحد موسیقی در شش ماهه اول سال اعلام شد



فرید الوندی مسئول واحد موسیقی حوزه هنری ایلام از تشکیل گروه آواز جمعی در خردادماه امسال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه هنری بیشترین تاکیدات بر تولید آثاری با مضامین اخلاقی است، گفت: فراخوان تشکیل گروه سرود را از ابتدای سال ابلاغ کرده ایم و بر آن هستیم که از همه ی رده های سنی بعد از تست صدا، استفاده کنیم.

الوندی در ادامه افزود: سعی ما بر این بوده که از همه ی توانمندی های استان در زمینه ی موسیقی بهره ببریم، بنابراین سرپرستی این گروه را بر عهده ی خواننده ی برجسته ی استان محمد جواد شوهانی گذاشته ایم.

وی بیان کرد: هدف از تشکیل این گروه، آشنایی مخاطب با موسیقی درست و احیای موسیقی محلی و بومی است.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری اظهار داشت: از دیگر برنامه های واحد موسیقی، برنامه های گروه موسیقی «سا» به معنی سایه است که در ایام مختلف سال اجراهای عمومی خواهد داشت.

الوندی افزود: نشست های هفتگی واحد موسیقی با هدف بررسی معضلات موسیقی و آشنایی با آهنگ محلی و بومی در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد.

برنامه های امسال واحد تصویری حوزه هنری ایلام اعلام شد

محمد زرین قلم مسئول واحد تصویری حوزه هنری ایلام برنامه های این واحد را در سال جدید اعلام کرد.

زرین قلم با اشاره به اینکه تولیدات و برنامه های واحد فیلم به دو بخش انیمیشن و فیلم تقسیم شده است، گفت: یک فیلم مستند 30 دقیقه ای به نام «چَمر» به کارگردانی جعفر میرناصری و یک فیلم داستانی کوتاه با نام تانک به کارگردانی محمد زرین قلم که تلفیقی است از فیلم و انیمیشن آماده نمایش است.

وی اظهار داشت: از دیگر برنامه های امسال این واحد، برگزاری کلاس های آموزشیِ بخش های فنی فیلمسازی از جمله: کارگردانی، تصویربرداری، ایده و فیلمنامه نویسی و تدوینگری است که هر کدام از آن ها در10 جلسه برگزار می شود.

زرین قلم افزود: خروجی این دوره ها نیز با در نظر گرفتن توانمندی های هنرجویان تولید یک فیلم خواهد بود.

مسئول واحد تصویری حوزه هنری ایلام از رونمایی سریال انیمیشن مرد مهربان تا 4 ماه آینده خبر داد.

محمد زرین قلم تصریح کرد: این سریال با موضوع بررسی شخصیت آیت الله حیدری ایلامی است که در زمان شکل گیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان نماینده ی امام(ره) در شهر ایلام حضور داشته است.

وی افزود: تاکنون 20 درصد از کار تولید این سریال انجام شده است و تا 4 ماه آینده به پایان خواهد رسید.