نخستین یادواره شهدای موشکی کشور در دزفول برگزار می شود

عبدالرضا احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت مقاومتها و پایداری مردم دزفول به ویژه یاد وخاطره سردار شهید حاج احمد سوداگر که سعی بسیاری در ثبت و ضبط روز چهارم خرداد به نام دزفول کرد، به قدرت رسانه و تبلیغات ا اشاره کرد و افزود: خبرنگاران و رسانه هایی که در تمامی برنامه ها و امور شهر حضور مستمر دارند و ما را در رسیدن به اهداف بزرگ شهرستان کمک می کنند باید برای چهارم خردادماه که برای دزفول و کشور بسیار اهمیت دارد نیز اهتمام ویژه ای کنند.

وی عنوان کرد: روز چهارم خرداد صرفا مختص به دزفول نیست و تمام استانهای مرزی که در جنگ مستقیما شرکت داشته اند در این روز سهیم هستند ولی چند عامل اساسی باعث شد که دزفول به عنوان شهرنمونه سمبل مقاومت انتخاب شود.



احسانی نیا عنوان کرد: هر وقت رزمندگان اسلام عملیات موفقیت آمیزی را داشتند دشمن تلافی آن شکست را بر سر مردم دزفول خالی می کرد.



سرپرست فرمانداری دزفول تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در سال ۶۳ هنگامی که در مسئولیت ریاست جمهوری به سازمان ملل رفته بودند از دزفول به عنوان شهری که مردم آن در زیر آوار بمباران و موشکباران شده مقاومت می کنند ولی با این اوصاف شهر را ترک نکرده و رزمندگانشان را پشتیبانی کردند و این بسیار مهم است.



احسانی نیا در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اولین یادواره و کنگره شهدای غیر رزمنده ( همان شهدایی که بر اثر موشکباران و گلوله باران شهرها به این فیض نائل امده اند) اشاره کرد که در روز چهارم خرداد برگزار خواهد شد که خانواده های بسیاری از شهدای موشکی و بمباران از سراسر کشور برای این کنگره به دزفول خواهند آمد.