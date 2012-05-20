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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

جانبازان روشندل مازندران به کربلا اعزام شدند

جانبازان روشندل مازندران به کربلا اعزام شدند

ساری - خبرگزاری مهر: به همت اوقاف مازندران، جانبازان روشندل مازندران از محل اجرای نیات واقفان به عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در مراسم اعزام کاروان 30 نفره جانبازان روشندل مازندران به کربلای معلی و نجف اشرف در امامزاده میر عبدالعظیم (ع) ساری اظهار داشت: این اعزام از محل اجرای نیات واقفان خیراندیش استان صورت گرفته است.

وی افزود: در این کاروان 14 جانباز روشندل هشت سال دفاع مقدس، همسران گرانقدر آنان و دو نفر از همکاران این اداره کل آنان را همراهی می کنند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی ادامه داد: هزینه های این اعزام از محل اجرای نیات واقفان خیراندیش از جمله موقوفات انوری و شیخ الاسلام نکا، موقوفه ملا اسداله مازندرانی ساری، موقوفات بابل، موقوفه حجازی قائم شهر، موقوفه ارباب و آقا بیک و آقا موسی آمل، موقوفه یوسفی بهشهر تأمین شده است.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به اینکه این دومین اعزام است گفت: اولین اعزام سال گذشته با حضور 30 جانباز نخاعی استان با هزینه بیش از 25 میلیون تومان و این اعزام با هزینه ای حدود 23 میلیون تومان صورت گرفته است.

وی در پایان از متولیان موقوفات در جهت همکاری و عمل به اجرای نیات واقفان خیراندیش تقدیر کرد.

کد مطلب 1606919

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