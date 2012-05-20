اعطای وام مسکن روستایی به 84 هزار متقاضی در آذربایجان شرقی

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، در شهرستان های 20 گانه آذربایجان شرقی 84 هزار و 367 نفر از متقاضیان وام مسکن روستایی با بانک های عامل قرارداد منعقد کرده و وام مصوب شده را با کارمزد چهار درصد دریافت کرده اند.

وی افزود: طرح ملی بهسازی مساکن روستایی یکی از طرح های اساسی دولت است که با هدف مقاوم سازی مسکن های بی دوام و کم دوام روستایی در سطح کشور در حال اجراست.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: تا پایان سال 90، سهمیه مصوب آذربایجان شرقی از محل این طرح ملی، 92 هزار و 656 واحد مسکونی بوده که تا کنون از طریق شعبه های شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای 93 هزار و 797 نفر از متقاضیان، تسهیلات وام مسکن روستایی پرونده تشکیل یافته است.

اصغری گفت: از این تعداد، 88 هزار و 83 متقاضی برای اخذ وام به بانک های عامل معرفی و بر اساس آخرین اطلاعات، 84 هزار و 367 نفر موفق به دریافت وام مسکن روستایی شده اند.

به گفته مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی درصد تحقق طرح مورد اشاره در این استان 91 درصد بوده است.