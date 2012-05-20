کاپلو شایعه حضور در چلسی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که کاپلو علاقمند است تا به عنوان مربی ثابت در چلسی مشغول به کار شود. این در حالی است که این مربی ایتالیایی که در ماه فوریه از سمت سرمربیگری تیم انگلستان استعفا کرده در گفتگو با اسکای ایتالیا خبر حضور در استمفوردبریج را تکذیب کرده است.



پیش تر، پسر کاپلو گفته بود که پدرش در آستانه پیوستن به تیم "گوانگجو"ی چین است.



پی‌یر فیلیپو گفت: واقعا داستان های جالبی در روزنامه ها چاپ می شود. پدر من قبلا به باشگاه چینی نزدیک بود اما همه چیز در حال حاضر تمام شده است. پدرم با باشگاه چلسی هم هیچ تماسی نداشته اما دیگر باشگاه ها پا پیش گذاشته اند.