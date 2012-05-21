به گزارش خبرنگار مهر، رسول یونان را به عنوان شاعری با نگرش‌های انسانی و رویکردهای خاص در شعر می‌شناسیم. خاص بودن شعر او از سادگی کلمه‌هایش سرچشمه می‌گیرد. یونان سادگی در کلام را انتخاب کرده است تا صمیمانه با مخاطب خود سخن بگوید.

آنچه از شعرهایش درک می‌کنیم صمیمت فضای روستا، رویارویی با حقیقت زندگی در شهر و پیگیری مناسبات انسانی در روزمرگی‌هاست.

در یکی از شعرهای کتاب می‌خوانیم:

فقط تاریکی می‌داند

ماه چقدر روشن است

فقط خاک می‌داند

دست‌ها آب چقدر مهربان

معنی دقیق نان را

فقط گرسنه می‌داند

فقط من می‌دانم

تو چقدر زیبایی!

عباس مخبر که انتخاب شعرهای کتاب را برعهده داشته است درباره کارهای یونان می‌نویسد: در فضای شعر یونان آمیزه‌ای از ترانه‌های کاملا حسی و جسمی خنیاگران آذربایجان با جنبه‌های تغزلی و نیرومند شعر فارسی در هم تنیده شده‌اند. مثل بیشتر ترانه‌های ترکی عشق در آب و جارو کردن کوچه و خانه، درست کردن یک فنجان چای و قهوه و اقدامات ساده دیگری از این دست ابراز می‌شود اما در اینجا نیز یونان از سنت خیال‌انگیز و کمتر مادی و ملموس سنت شعری تغزلی فارسی به خوبی بهره می‌گیرد و آمیزه زیبا و یگانه‌ای از این دو سنت را پیش روی خواننده می‌گذارد.

تجربه‌های نخستین، دفترهای فارسی، دفترهای ترکی با ترجمه آیدین روشن، شعرهای تازه بخش‌های مختلف این کتاب هستند.

نشر امرود کتاب «چه کسی مرا عاشق کرد؟» را در شمارگان هزار نسخه و قیمت 6500 تومان به چاپ رسانده است.