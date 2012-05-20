رژیم غذایی مناسب بهترین راه پیشگیری از سرطان است

محمد امین ناظر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهترین شیوه جلوگیری از این بیماری مصرف میوه جات و سبزیجات به صورت خام است.

وی بیان کرد: میوه و سبزی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان، انواع ویتامینها و ریزمغذیها، می تواند عامل مهمی در پیشگیری از سرطان باشد.

مظفری افزود: مواد حاوی نیترات، کنسروها، غذاهای دودی و چربی های اشباع شده از مواردی هستند که در تحقیقات پزشکی سرطان زا شناخته شده اند.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی یادآور شد: سوسیس، کالباس، سبزیجات سرخ شده، نوشابه های گازدار و الکلی نیز از جمله مواردی هستند که باید از مصرف آنها خودداری کرد.