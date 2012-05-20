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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

یک متخصص آنکولوژی:

رژیم غذایی مناسب بهترین راه پیشگیری از سرطان است

رژیم غذایی مناسب بهترین راه پیشگیری از سرطان است

یاسوج - خبرگزاری مهر: متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: سرطان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح دنیاست که با موارد ساده ای مانند استفاده از یک رژیم غذایی مناسب می توان از این بیماری پیشگیری کرد.

محمد امین ناظر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهترین شیوه جلوگیری از این بیماری مصرف میوه جات و سبزیجات به صورت خام است.

وی بیان کرد: میوه و سبزی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان، انواع ویتامینها و ریزمغذیها، می تواند عامل مهمی در پیشگیری از سرطان باشد.

مظفری افزود: مواد حاوی نیترات، کنسروها، غذاهای دودی و چربی های اشباع شده از مواردی هستند که در تحقیقات پزشکی سرطان زا شناخته شده اند.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی یادآور شد: سوسیس، کالباس، سبزیجات سرخ شده، نوشابه های گازدار و الکلی نیز از جمله مواردی هستند که باید از مصرف آنها خودداری کرد.

کد مطلب 1606941

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