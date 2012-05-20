ضریب امنیتی منطقه طبیعی "نوبهار" افزایش یافت/ آغاز فصل زادآوری وحوش

عباس طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور شبانه روزی مأموران حفاظت محیط زیست در عرصه های طبیعی منطقه شکارممنوع نوبهار، ضریب امنیتی منطقه افزایش چشمگیری داشته است.

وی از زادآوری آهو در منطقه شکار ممنوع نوبهار خبر داد و گفت: با وجود محدودیت هایی از قبیل خشکسالی، این منطقه توانسته است جمعیت وحوش خود را افزایش دهد.

طاهریان ادامه داد: محیط بان ها در مأموریت های خود تصاویر بسیار زیبایی از بره آهوان و سایر و حوش ثبت کرده اند.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل زادآوری وحوش، از مردم خواست با مأموران حفاظت محیط زیست جهت حفاظت از تنوع زیستی همکاری کنند.

مسئول حفاظت محیط زیست مه ولات اظهار کرد: به منظور توسعه عرصه های دارای ظرفیت بالقوه طبیعی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی در جغرافیای شهرستان مه ولات، منطقه نوبهار در این شهرستان، شکار ممنوع اعلام شد.

وی افزود: این منطقه مشمول قوانین و مقررات مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست بوده و امید است با همکاری مردم مه ولات و همه دوست داران محیط زیست بتوانیم گام های موثرتری در حفظ و حراست از این ثروت های خدادادی برداریم و شرایط گردشگری را در منطقه نوبهار فراهم کنیم.