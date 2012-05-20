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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

جهازی:

زنان پشتوانه‌ای موثر و آرام بخش برای جامعه هستند

زنان پشتوانه‌ای موثر و آرام بخش برای جامعه هستند

شاهرود-خبرگزاری مهر: استاد حوزه و کارشناس علوم دینی شاهرود گفت: زن یکی از ارکان مهم جامعه اسلامی است و نقش حیاتی در رشد و بالندگی جامعه بشری بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جهازی پیش از ظهر روز یکشنبه در همایش بزرگ هیئت های مذهبی، کانون های فرهنگی و مداحان خواهر شاهرود که در حسینیه جبلی برگزار شد، افزود: در محیط خانه و اجتماع برجسته ترین نقش مادر نقش تربیتی است.

وی اضافه کرد: اهمیت این نقش از آن جا روشن می شود که کودک نخستین بار در آغوش مادر قرار می گیرد و آداب و رسوم اجتماعی را از او می آموزد.

جهازی اضافه کرد: کودک از دامن مادر یاد می گیرد که چگونه با دیگران رفتار و با آنان برخورد داشته باشد.

 استاد حوزه و کارشناس علوم دینی شاهرود با بیان اینکه چگونگی رفتار مادر با کودک در شکل دهی ساختار شخصیتی او تأثیری چشم گیر دارد اظهار داشت: از این رو، کارشناسان مسایل تربیتی بر نقش مادر در تربیت فرزند همواره تأکید داشته و دارند.

 وی تصریح کرد: نقش مادری یک نقش مقدس و در عین حال سنگین و دشوار است، مادران کسانی هستند که امر پرورش فرزندان را در دوران حمل و پس از آن بر عهده دارند و به همین دلیل است که باید با اصول تربیتی کودک آشنا باشند.

جهازی در پایان به نقش بسیار تاثیر گذار زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره داشت و افزود: زنان همراه با ایثار و گذشت خود به عنوان پشتوانه موثر و آرام بخش برای جامعه هستند.

به گزارش مهر: در این همایش بیش از 500 نفر از اعضاء هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی و مداحان خواهر شاهرود حضور داشتند.

کد مطلب 1606946

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