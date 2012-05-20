9 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: هفته گذشته جاده های مواصلاتی خراسان جنوبی شاهد بروز 9 فقره تصادف بوده است.

وی بروز تصادفات را دلیل بی احتیاطی رانندگان دانست و افزود: 9فقره تصادف جرحی در هفته گذشته 16 مجروح داشته است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه یک ثانیه غفلت در رانندگی خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد، تصریح کرد: 44.5 درصد این تصادفات در محورهای اصلی و 55.5 درصد در محورهای فرعی و روستایی رخ داده است.

وی بیان داشت: عدم توجه کافی به جلو با 55.6 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 22.3 درصد از مهمترین دلایل بروز حادثه گزارش شده است.

سرهنگ امینی از 78 درصد واژگونی خودرو خبر داد و گفت: در هفته گذشته هفت فقره تصادف با واژگونی خودرو همراه بوده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: وانت بارها با 56 درصد و سواری ها با 33.4 درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز هفته گذشته بوده اند.