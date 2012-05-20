یک میلیارد ریال در اجرای طرح کمک به ایتام گچساران جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فروزنده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مبلغ جمع‌آوری شده در طرح اکرام در بین ایتام این شهرستان توزیع شد.

وی بیان داشت: مبالغ یادشده صرف کمک هزینه تهیه وتعمیرمسکن، تهیه دارو، خرید لوازم خانگی و پرداخت نقدی بدهی ایتام شده است.

فروزنده افزود: 861 میلیون و 180هزار ریال از این کمک‌ها به‌صورت نقدی و مابقی نیز به صورت غیرنقدی و اهداء کالاها و اجناس موردنیاز ایتام انجام شده است.

وی یادآور شد: واحد اکرام کمیته امداد گچساران 500 نفرحامی و374 نفریتیم تحت حمایت خود دارد.