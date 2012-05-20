راههای تشخیص سالم بودن گوشت مرغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده معانی اظهار داشت:‌ گوشت مرغ در اثر نگهداری در شرایط نامناسب به تدریج خاکستری و گاهی سبز رنگ می شود که در این صورت باید از مصرف آن خودداری کرد همچنین تحلیل رفتن عضلات مرغ به خصوص در ناحیه سینه نشانه ابتلا به بیماری انگلی و عفونی است.

وی افزود: لکه های سفید روی پوست و عضلات مرغ به علت انجماد آب زیر پوست و عضلات است و مصرف چنین گوشتی بلامانع است.

معانی خاطرنشان کرد: رگهای ناحیه گردن مرغی که زنده بوده و سپس سر بریده شده در قسمت برش بسیار متورم است و باید از مصرف مرغ هایی که دچار لاغری شدید هستند خودداری کرد. حداقل وزن مرغ سالم و کامل 1500 گرم است.