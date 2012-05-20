  1. جامعه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

راههای تشخیص سالم بودن گوشت مرغ

راههای تشخیص سالم بودن گوشت مرغ

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، راهکارهای تشخیص سالم بودن گوشت مرغ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده معانی اظهار داشت:‌ گوشت مرغ در اثر نگهداری در شرایط نامناسب به تدریج خاکستری و گاهی سبز رنگ می شود که در این صورت باید از مصرف آن خودداری کرد همچنین تحلیل رفتن عضلات مرغ به خصوص در ناحیه سینه نشانه ابتلا به بیماری انگلی و عفونی است.

وی افزود: لکه های سفید روی پوست و عضلات مرغ به علت انجماد آب زیر پوست و عضلات است و مصرف چنین گوشتی بلامانع است.

معانی خاطرنشان کرد: رگهای ناحیه گردن مرغی که زنده بوده و سپس سر بریده شده در قسمت برش بسیار متورم است و باید از مصرف مرغ هایی که دچار لاغری شدید هستند خودداری کرد. حداقل وزن مرغ سالم و کامل 1500 گرم است.

کد مطلب 1606959

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