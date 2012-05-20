نفرات برتر مسابقات قرآن فرهنگیان خراسان رضوی اعلام شد

محمدیوسف سپهری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مرحله استانی این مسابقات طی دو روز در تالار تربیت آموزش و پرورش نیشابور برگزار شد که به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

وی با بیان اینکه رشته‌های حفظ دو و پنج جزء و قرائت بخش‌های این رقابت‌هابودند اظهار داشت: در این مسابقات 140 نفر از خواهران و صد نفر از برادران حضور داشتند.

مدیر آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: احمد احمدی از فریمان در رشته دو جزء از بین 30 نفر شرکت‌ کننده، محمدکریم یاسین‌پور از صالح‌آباد در رشته پنج جزء از بین 50 نفر شرکت‌کننده و مهدی نوایی از سبزوار در رشته قرائت از بین 42 نفر شرکت کننده، مقام اول را به دست آوردند.

سپهری‌راد اضافه کرد: در گروه خواهران در رشته حفظ دو جزء از بین 40 نفر شرکت‌کننده حلیمه دهقانیان از درگز،‌ در رشته حفظ پنج جزء از بین 40 نفر شرکت‌کننده و محبوبه مادحی از تربت‌جام و در رشته قرائت از بین 41 نفر شرکت‌کننده فاطمه‌پور رفیعی از زبرخان، مقام اول را کسب کردند.