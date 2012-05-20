محسن مشکات در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات سازمان دامپزشکی کل کشور برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از راههای انتقال بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق گزش کنه های آلوده به انسان و دام است، در فروردین ماه سال جاری برای سمپاشی بدن دام 905 هزارو 510 نوبت سر گوسفند و بز، 48 هزارو 165 راس گاو و گوساله و یک میلیون و 411 هزارو 817 مترمربع جایگاه دام سمپاشی شده است، ضمن اینکه این اقدام همچنان ادامه دارد.

وی درخصوص اقدامات ویژه این سازمان در استان خراسان رضوی به عنوان کانون اخیر انتقال آلودگی عنوان کرد: بدلیل اینکه دام آلوده از منطقه مرزی شمال شرقی کشور وارد شده، بیشترین میزان سمپاشی از رقم مذکور متعلق به این استان است به طوریکه از آمار فوق 502 هزارو 827 راس گوسفندوبز، 14 هزارو 746 راس گاو و گوساله و 613 هزارو 472 مترمربع جایگاه دام در این استان مورد سمپاشی قرار گرفته است.

به گفته معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی، سال گذشته برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو، 28 میلیون و 700 هزار گوسفند و بز، 2 میلیون و 887 هزار گاو و گوساله و 101 میلیون و 497 هزار متر مربع جایگاه دام توسط سازمان دامپزشکی کشور سم پاشی و انگل زدایی شد.

وی همچنین انتقال این بیماری را از طریق کشتار دام آلوده در کشتارگاه ها و انتقال از انسانی به انسان دیگر را از دیگر راه‌های انتشار بیماری تب کریمه کنگو دانست و افزود: علاوه بر سمپاشی، تلاش می کنیم تا با آموزش کارکنان کشتارگاهها در رعایت و استفاده از وسایل ایمنی، آنها را از احتمال آلودگی به این بیماری حفظ کنیم.

مشکات خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تدابیر موثر وزارت بهداشت میزان مرگ و میر براثر این بیماری نسبت به گذشته 30 درصد در کشورکاهش داشته به طوریکه هم اکنون میزان مرگ و میر دراثر بیماری تب کریمه کنگو در کشورمان کمتر از 10 درصد است.

وی درعین حال تصریح کرد: مردم گوشت قرمز مصرفی خود را باید از مراکز معتبر با مهر سازمان دامپزشکی خریداری کنند.