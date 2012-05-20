سهم چهار درصدی "ورنی" از صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی

سید محمد حسن آل هاشم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: ورنی بافی یکی از صنایع دستی صادراتی استان است که توسط بخش خصوصی به بازارهای جهانی عرضه می شود.

وی افزود: صادرات این کالا با حضور در نمایشگاه های بین المللی از جمله نمایشگاه توانمندی های استان در گرجستان رونق گرفته و به عنوان یکی از منحصر به فردترین صنایع دستی ایران در جهان با دارا بودن نقشه ها و رنگهای بومی و طبیعی جایگاه خود را در بین مشتریان خارجی باز کرده است.

آل هاشم در ادامه گفت: کار بافت ورنی در چند قشلاق شهرستان کلیبر و میانه با تامین مواد اولیه از سوی تعاونی ورنی بافان استان با ارائه طرح به تولید کنندگان انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه ورنی بافی به عنوان یک هنر از صنایع دستی ، در جهان تنها به کشور ایران منحصر است ابراز داشت: بهترین نوع ورنی مختص به آذربایجان و منطقه ارسباران است و سابقه ای کمتر از یک قرن دارد.

مدیرکل امور عشایری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در بررسی آمار صادرات غیر نفتی کشورمان شاهد رقم 600 میلیون دلاری ارزش صادرات در سنجش صنایع دستی هستیم که استان اذربایجان شرقی بعد از تهران بیشترین مقدار این امر را به خود اختصاص داده است.

آل هاشم تصریح کرد: 10 درصد خانوارهای عشایری اذربایجان شرقی به کار بافت قالی ، قالیچه ، گلیم و ورنی بافی مشغواند که سالانه حدود 25 هزار مترمربع گلیم و ورنی و 10 هزار مترمربع قالی و قالیچه توسط عشایر تولید می شود به نحویکه هم اکنون 40 درصد فرش ایران در اختیار این استان قرار دارد.

وی ادامه داد: ورنی بافان استان ورنی های خود را در سه نوع پشمی ، ابریشمی و پشمی ابریشمی(کف ابریشمی)در ابعاد قالیچه ، زرع نیم یا پشتی، زرع چارک ، کناره ، قالی و پرده تولید می کنند.

آل هاشم در پایان گفت: برای سامان دادن به فعالیت های ورنی بافان تلاش می شود تا با ایجاد اتحادیه مرکزی ورنی بافان تعاونی های موجود ساماندهی شود و این صنعت جهت اشتغالزایی برای جوامع عشایری توسعه یابد.