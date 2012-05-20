336 انشعاب غیرمجاز آب در گنبد شناسایی شد

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته یک هزارو 458 فقره انشعاب استاندارد سازی و 932مورد کنتور خراب نیز تعویض شده است.

به گفته وی، اعلاوه بر نصب 38 دستگاه کنتور حجمی همه تاسیسات به ساعت کارکرد پمپ مجهز شده اند تا در صورت خرابی کنتور حجمی بتوان مقدار تولید را محاسبه کرد.

حسینی در پایان یاد آور شد: با برنامه ریزی های انجام شده از سال 88، میزان هدر رفت آب بدون درآمد این مدیریت به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

وی افزود: با تعویض شبکه های فرسوده و نظارت بیشتر بر تولید و مصرف آب شرب سالم و بهداشتی، در سال جاری به مقدار قابل توجهی نیز کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: هزینه تعویض کنتور خراب، استاندارد سازی انشعاب، شناسایی انشعاب غیر مجاز و تبدیل آن به انشعاب مجاز و تعویض شبکه های فرسوده در سال گذشته مبلغ 870 میلیون ریال است.