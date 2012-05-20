  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

حسینی:

336 انشعاب غیرمجاز آب در گنبد شناسایی شد

336 انشعاب غیرمجاز آب در گنبد شناسایی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گنبد کاووس گفت: در راستای کاهش هدر رفت آب درسال 90 مدیریت امور آب و فاضلاب شهرستان اقدام به شناسایی 336 مور انشعاب غیر مجاز کرده که از این تعداد 286انشعاب غیر مجاز تبدیل به انشعاب مجاز شده است.

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته یک هزارو 458 فقره انشعاب استاندارد سازی و 932مورد کنتور خراب نیز تعویض شده است.

به گفته وی، اعلاوه بر نصب 38 دستگاه کنتور حجمی همه تاسیسات به ساعت کارکرد پمپ مجهز شده اند تا در صورت خرابی کنتور حجمی بتوان مقدار تولید را محاسبه کرد.

حسینی در پایان یاد آور شد: با برنامه ریزی های انجام شده از سال 88، میزان هدر رفت  آب بدون درآمد این مدیریت به مقدار قابل ملاحظه ای  کاهش یافته است.

وی افزود: با تعویض شبکه های فرسوده و نظارت بیشتر بر تولید و مصرف آب شرب سالم و بهداشتی، در سال جاری به مقدار قابل توجهی نیز کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: هزینه تعویض کنتور خراب، استاندارد سازی انشعاب، شناسایی انشعاب غیر مجاز و تبدیل آن به انشعاب مجاز و تعویض شبکه های فرسوده در سال گذشته مبلغ 870 میلیون ریال است.

کد مطلب 1606990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها