جشنواره و نمایشگاه ملی حرکت در دانشگاه کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره ملی حرکت در بخش درون دانشگاهی با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی این مرکز آموزش عالی در سنندج آغاز به کار کرد.

در آیین افتتاحیه این جشنواره رئیس دانشگاه کردستان در سخنانی از حضور گسترده دانشجویان عضو انجمن های علمی قدردانی کرد و بر برگزاری برنامه های این چنین در دانشگاه کردستان با هدف افزایش حس مشارکت و فعالیت های گروهی در بی دانشجویان تاکید کرد.

جهانشیر امینی افزود: سیاست دانشگاه حمایت کامل از خلاقیت و نوآوری دانشجویان به ویژه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و به همین دلیل برنامه های متنوعی در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان نیز در ادامه این مراسم در سخنانی ضمن تقدیر از حمایت های رئیس دانشگاه، برپایی این نمایشگاه را مرهون تلاشهای دانشجویان دانست و ابراز امیدواری کرد این جشنواره در سطح ملی نیز برای دانشگاه زمینه را برای کسب موفقیت های بیشتر فراهم کند.

احمد نهیرات یادآور شد: در این جشنواره که کار برنامه ریزی و برگزاری آن با مشارکت خود دانشجویان انجام شد، شاهد استقبال خوبی بودیم که انتظار می رود به دلیل استقبال مناسب از آن شاهد موفقیت های بهتری برای این مرکز آموزش عالی در جشنواره های کشوری نیز باشیم.

جشنواره ملی حرکت که در راستای ارائه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه برگزار شد، به مدت سه روز در دانشگاه کردستان برپاست.