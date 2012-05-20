برگزاری مسابقه انتخابی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مسلمان در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس اله هنامی مسئول انجمن هنرهای تجسمی خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: صبح یکشنبه مسابقه انتخابی برای شرکت در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان مسلمان در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره نزدیک به 70 نفر در رشته های طراحی، نقاشی، کاریکاتور، نگارگری، گرافیک، حجم سازی، تصویرگری، عکاسی و خوشنویسی در این مسابقه شرکت کرده اند.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی خرم آباد یادآور شد: 9 نفر از افرادی که توسط هیئت داوران انتخاب شوند به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان مسلمان که در شهر گرگان برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.

بنابر این گزارش مسابقه انتخابی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مسلمان در خرم آباد تا پایان امروز شنبه برگزار می شود.