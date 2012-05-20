به گزارش خبرنگار مهر، سعید رشتیان تهیه‌کننده مجموعه مستند 30 قسمتی است که آثار و دستاوردهای شخصیت‌های مهم ادبی، فرهنگی ایران را بررسی و به بینندگان معرفی می‌کند.

تاکنون حدود 18 قسمت از مجموعه "آیینه فرهنگ" که مربوط به بررسی و معرفی آثار حافظ ، ملک الشعرا بهار، سعدی و سهراب سپهری، طاهره صفار زاده، دهخدا، فردوسی بوده از شبکه یک پخش شده است و در برنامه ای که روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت ساعت 16:40 از شبکه یک پخش می شود نیز ملاصدرا و مدرسه خان در شیراز به عنوان مدرسه‌ای که ایشان در آن تدریس می کرده، بررسی می‌شود.

مجموعه "آیینه فرهنگ" توسط کارگردان های متعدد ساخته شده است و کارگردانی برنامه مربوط به ملاصدرا برعهده کامران حیدری بوده است.