نظر شهاب الدین صدر درباره رقابت بر سر ریاست مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر سید جلال یحیی زاده نماینده مردم تفت و میبد در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری بااشاره به اصل 63 قانون اساسی گفت: یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه ای روز آخر مجلس را سوم خرداد اعلام کرده اما طبق اصل 63 قانون اساسی مجلس می تواند علی القاعده تا زمان شکل گیری مجلس هفتم فعال باشد.

وی افزود: اگر موضوع مهمی پیش آید مجلس می تواند به دستور هیئت رئیسه تشکیل جلسه دهد. بنابراین از هیئت رئیسه می خواهم با توجه به اینکه فردا را تعطیل اعلام کرده است در روز شنبه جلسه ای تشکیل شود و طرح ها و لوایح معوقه رسیدگی شود.



یحیی زاده همچنین در مورد انتخاب رئیس مجلس گفت: اتفاقی که اخیرا در مورد انتخاب رئیس مجلس افتاده است نه در شان مجلس نهم و نه در شان مجلس هشتم است.



وی افزود:البته این کارها از سوی هواداران است که امیدواریم از سر مسئولیت شرعی باشد نه حزبی و جناحی.



نماینده مردم تفت در مجلس تاکید کرد: امیدواریم که کسانی که بیرون از مجلس برای مجلس نهم تصمیم می گیرند از صف های جامعتین یاد گرفته و در تمکین به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این امر دخالت نکنند.



وی با بیان اینکه انتخاب رئیس مجلس وظیفه نمایندگان مجلس نهم است، گفت: اخیرا شاهدیم که در داخل و خارج از کشور برای انتخاب رئیس مجلس نهم شور و حرص زیادی زده می شود که این امر درست نیست و دارد مورد سوء استفاده دشمنان قرار می گیرد.



یحیی زاده با بیان اینکه رئیس مجلس نهم نیز باید همانند ساز و کار انتخاب رئیس مجلس هشتم انتخاب شود، گفت: همان رویکردی که در قبال انتخاب رئیس مجلس هشتم پیگیری شد باید در مورد انتخاب رئیس مجلس نهم نیز صورت گیرد و طرفداران دو طرف باید اعلام آتش بس کنند.

در ادامه شهاب الدین صدر که ریاست مجلس را برعهده داشت در جواب یحیی زاده گفت: تذکر اول شما درست است و مجلس می تواند به دستور هیئت رئیسه تا شروع مجلس نهم تشکیل جلسه دهد.



وی همچنین در مورد انتخاب رئیس مجلس نهم گفت: دیگران نباید در این امر دخالت کنند چرا که این جزو وظایف نمایندگان مجلس نهم است.

