دانش آموزان مدارس حاشیه راهها با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شدند

علی روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون هفت مرحله طرح ایمنی سازی در مدارس حاشیه راههای استان اجرا شده است بیان کرد: تاکنون دانش آموزان ۳۶۹ مدرسه حاشیه راههای استان به صورت دوره‌ای با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شده‌اند.



وی افزود: علاوه بر اقدامات فیزیکی از قبیل ساخت و نصب پل عابر پیاده، نصب تابلوهای هشدار سرعت و سرعت گیر و همچنین اقداماتی نیز جهت ارتقاء معلومات ترافیکی دانش آموزان با توزیع بسته‌های فرهنگی شامل کتاب و سرگرمی‌های ترافیکی صورت گرفته است.



عدم وجود فوت یا جرح دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها طی چند سال گذشته



رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان قم با ابراز خرسندی از فقدان هیچ گونه گزارش منجر به فوت یا جرح دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها در هفت سال گذشته گفت: درسال جاری، در قبل و بعد از ۱۳ مدرسه حاشیه راه علائم افقی، خط کشی، خط نوشته، چشم گربه‌ای و سرعت گیر با اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نصب خواهد شد.



احداث پارک ترافیک در سه نقطه از استان قم



وی با اشاره به افتتاح پارک ترافیک ۱۵ خرداد اظهار داشت: در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیکی در استان قم سه پارک ترافیک با همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان ساخته شده است که تاکنون بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دانش آموز قمی دراین پارک‌ها با قوانین راهنمایی و رانندگی از نزدیک به طورعملی آشنا شده‌اند.



رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان قم با اشاره به اینکه در استان قم سه پارک ترافیک وجود دارد افزود: این پارک‌های ترافیک در جاده قم به نیزار و بلوار ۱۵ خرداد وجود دارد و دیگری نیز در کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک قدس قرار دارد.



پارک ترافیک جعفریه افتتاح می‌شود



وی بیان کرد: پارک ترافیک در جعفریه نیز آماده افتتاح است که پس از مشخص شدن مربی برای اقدامات آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



وی در خصوص ویژگی پارک ترافیک بیان کرد: پارک‌های ترافیک شهر کوچکی است که دارای خیابان، چراغ راهنمایی و رانندگی، پل عابر پیاده و ماشین برقی است.



روشن ادامه داد: طرح استفاده از این پارک‌های ترافیک برای دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود.