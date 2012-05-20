به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی حسینخانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاه اینترنتی اداره کل فرهنگی معاونت تهذیب حوزه در سخنانی با اشاره به مرجعیت حوزه در جریان سازی فرهنگی تأکید کرد: حوزه خاستگاه انقلاب اسلامی است و باید در جریان سازی فرهنگی در کشور پیشقدم باشد.



وی اظهار داشت: نبض جریانات فرهنگی کشور بر عهده حوزه قرار دارد و همه نهادهای فرهنگی از آن انتظار دارند.



معاون تهذیب حوزه علمیه بیان داشت: حوزه باید در این زمینه نقش فعالی داشته باشد و تحولات را رصد و آینده را پیش بینی کند و برای آن برنامه ریزی داشته باشد.



وی اضافه کرد: پایگاه اینترنتی دفتر علاوه بر اطلاع رسانی از فعالیت‌ها که یکی از کارهاست باید در زمینه جریان سازی فرهنگی فعالیت بیشتری داشته باشد و این کار را در اولویت خود قرار دهد.



حسینخانی تاکید کرد: ما باید با پیش بینی برنامه های آینده این جریانات را در گفتگو با بزرگان حوزه ایجاد کنیم تا بتوانیم به رسالتی که بر دوشمان است عمل کرده باشیم.



وی ترس از خدا و نترسیدن از دیگران را شرط موفقیت در کارها دانست و بیان داشت: ممکن است در برخی جریان سازی هایی که می خواهیم انجام دهیم مخاطراتی وجود داشته باشد اما افرادی می توانند رسالت های خود را انجام دهند که فقط خداترس باشند.



گفتنی است پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی معاونت تهذیب شامل بخشهای متعددی از جمله سیرمطالعاتی شهید مطهری، کرسی‌های آزاداندیشی و اخبار و تحلیل‌های سیاسی و ... است.

