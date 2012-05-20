برپایی یادواره شهدای دانشجو در ری/ قهرمانان ورزشی ورامین تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور خانواده های شهدای دانشجو، مسئولان شهرستان و دانشگاهیان برگزار می شود، با تلاوت قرآن کریم توسط قاریان ممتاز، مداحی، گروه همخوانی و سخنرانی یادگاران دفاع مقدس و همچنین قدردانی از خانواده این عزیزان، یاد و خاطره حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس گرامی داشته خواهد شد.

قهرمانان ورزشی ورامین تجلیل می شوند

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی سالهای 89 و 90 شهرستان ورامین به مناسبت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر برگزار می شود.

این مراسم سوم خردادماه در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار می شود.

آموزش و پرورش کهریزک میزبان زائران حرم امام(ه) است

جلسه ستاد اسکان و استقبال از زائران حرم امام خمینی(ره) به مناسبت فرارسیدن بیست و سومین سالگرد ارتحال امام در آموزش و پرورش کهریزک برگزار شد.

ابوطالب حیدرزاده رئیس آموزش و پرورش کهریزک در این جلسه گفت: آموزش و پرورش با تمام امکانات خود آماده میزبانی از زائران حضرت امام(ره) و خدمت به آنان است.

گفتنی است کمیته اسکان کهریزک با بیش از 25 واحد آموزشی، مساجد و حسینیه های منطقه(باقرشهر و کهریزک) با تمامی امکانات آمادگی خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران حرم امام(ره) اعلام داشتند.

واکسیناسیون رایگان بیماران عمل قلب باز و دیالیز در فیروزکوه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه از انجام واکسیناسیون رایگان بیماران عمل قلب باز و دیالیزی در این شهر خبر داد.

فریبا ملاجعفری گفت: به علت تضعیف سیستم ایمنی بیماران عمل قلب باز و بیماران دیالیزی، برای جلوگیری از ابتلای آنان به بیماری آنفولانزا، تزریق واکسن برای این دسته از بیماران الزامی است.

وی افزود: در این راستا واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان با همکاری بیمارستان امام خمینی(ره)، به تزریق واکسن برای این بیماران به صورت رایگان پرداخت.

اجرای طرح نذر فرهنگی برای فرزندان بانوان سرپرست خانوار منطقه 19

مسئول امور بانوان شهرداری منطقه 19 از اجرای طرح نذر فرهنگی برای فرزندان بانوان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در همین راستا کلاسهای آموزشی و تقویتی ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف برگزار می شود.

صدیقه محمدخانی افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات و تسهیلات آموزشی به فرزندان بانوان سرپرست خانوار با همکاری دانشجویان رتبه های اول دانشگاه صنعتی شریف برای آموزش دانش آموزان در شهربانوی بوستان ولایت اجرا می شود.

وی یادآور شد: فرزندان بانوان بی سرپرست خانوار از طریق سامانه امور بانوان برای شرکت در این کلاسها معرفی می شوند و سایر دانش آموزانی که به مجموعه شهر بانو مراجعه می کنند نیز می توانند از این کلاسها بهره مند شوند.