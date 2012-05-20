طرح شهر فرهنگی - اسلامی صالحیه در ایلام اجرایی می شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری برنامه های مختلفی در سطح استان ایلام تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: مطالعات نظری و تحلیل مبانی فقهی و علمی در راستای تهیه طرح جامع شهر اسلامی- فرهنگی صالحیه (در جوار امامزاده علی صالح شهرستان مهران) انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: این طرح مهم با تعامل وزارت مسکن و شهرسازی، در فاز اجرایی به نخستین نمونه شهر منطبق با تعاریف اسلامی مبدل می شود.

استاندار ایلام عنوان کرد: یکی از طرحهای مهم دیگری که در سال جاری در استان ایلام وارد فاز اجرای می شود طرح خانه راهبرد روستایی است.

وی ادامه داد: این طرح الگویی برای تحول در ساز و کار اداره امور روستاهاست.

اعلایی افزود: این طرح مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است و طی سال 1391 در روستاهای پایلوت با همت روستاییان پیاده سازی این روش مدیریت محلی را تجربه می کنند.

استاندار ایلام با بیان اینکه دولت همیشه حامی استان های محروم بوده است، گفت: دستگیری از محرومان و حمایت از آنها یکی از برنامه های موفق دولت بوده است.

وی یادآور شد: در سال جاری طرح محرومیت زدایی نیز شتاب می گیرد و در این طرح پایش اطلاعات نهادهای حمایتی و تعریف اولویت برخورداری از حمایت ها از طریق سامانه جامعی که خروجی آن ترسیم مختصات وضعیت فعلی و آتی جامعه هدف به تفکیک شهرستان های استان صورت گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: با فعالیت کارگروه مربوطه و ساماندهی ارجاع واجدین شرایط برای دریافت خدمات، خروج 18 درصد از مددجویان از زیر چتر حمایتی رقم خورد.