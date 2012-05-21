به گزارش خبرنگار مهر، «بیان فاصله‌» گزیده‌ای از اشعار سروده شده توسط سعید مهیمنی از سال 1365 تا 1389 است و شامل اشعار سپید این شاعر است. کتاب از 4 دفتر تشکیل شده است که عبارت‌اند از: «آوازها»، «شهر تماشا»، «بادیه بر کف در برهوت خیابان» و بر «لجه خاک پوش».

در ابتدای دفتر اول «آوازها» نوشته شده است: نگاه کن/ این مرگ بود که گذشت. تنها و بی‌همسفر... در ابتدای دفتر دوم «شهر تماشا» نوشته شده است: من از تبار پلنگانم/ اما، نعره را/ بر تن خویش می‌زنم . بالای عنوان دفتر سوم «بادیه بر کف در برهوت خیابان» هم این شعر کوتاه نوشته شده است: روز یا شب/ فرقی ندارد/ وفتی قرار/ بر بی‌قراری‌ست... فصل چهارم کتاب «بر لجه خاک پوش» هم با این شعر آغاز می‌شود: دیرگاهی‌ست تا چشم نگشوده‌ام/ اما/ همیشه تو را می‌بینم...

سعید مهیمنی در سال 1337 در بوشهر متولد شد. وی دارای لیسانس زمین شناسی از دانشگاه اصفهان است. علاقه به فلسفه و معارف دینی باعث شد تا پس از انقلاب به تدریس این دو مبحث در مقطع دبیرستان در بوشهر بپردازد. مهیمنی پس از انتشار اولین مجموعه داستان خود بیشتر به شعر و تئوری‌های ادبی گرایش پرداخت و مقالاتی را در این زمینه در نشریات ادبی به چاپ رساند.

از این شاعر و منتقد ادبی، پیش از این مجموعه داستان «چنبره زمان» توسط انتشارات دماوند، مجموعه نقد ادبی «واکاوی لحظه‌ها» توسط انتشارات آئینه جنوب و مجموعه شعرهای «جانب اگر نه عشق» و «از عشق با عشق» توسط انتشارات داستان‌سرا منتشر شده است.

شعر بیست و پنجم دفتر اول این مجموعه را که به ایرج صف‌شکن تقدیم شده است، می‌خوانیم:

چه می‌کشد از گلوگاه واژگون / رود اختر هلالین / مانده ناچاری / با حاشیه بویناک و سبز یک دست خزه / لغزیده بر سرسره‌ناکی جلبک‌های اساطیری / گاه سرخ / گاه سیا، حتی /

چه می‌کشد از کولاک کرنای تکراری / با انگشتان در نشسته در سوفار / چه می‌کشد از سبز / سرخ / سیاه/

سبزینه گفتار / در جنگل / چه بی‌مقدار است / خاصه شب‌‌هنگام / که برترین بالاترین‌ است / و شانه‌ها / همه، پشت تهی است / گویی در برهوتی عریان / به صاعقه‌ای بند است.

آه چه می‌کشد / پوک می‌شود و پوده / نمی‌ماند / نه سبز / که سرخ / یا سیاه/

تابی چنین / که راست / رویارویی بی‌کلام / آیینه‌ای بی‌گرد بی‌زنگار

آه که سر می‌رود از حوصله گریه / چه می‌شود برابر سیلاب سالیانه سرسام / آه چه می‌کشم / از سبز / تا سرخ / یا سیاه.

«بیان فاصله» با 164 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 3 هزار و 200 تومان توسط انتشارات داستان‌سرا منتشر شده است.