ارائه 13 مقاله در کمیسیون فلسفه روش شناسی علوم انسانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون فلسفه روش شناسی علوم انسانی اسلامی با حضور دکتر عطاالله رفیعی آتانی، دبیر نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی برگزار شد.

13 مقاله ارائه شده در این کمیسیون شامل چگونگی بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی، تقریر غایت گرایانه از علم دینی با تکیه بر اندیشه های استاد مطهری(ره)، علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی، معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، از تقابل علم و دین تا تعامل عقل و نقل، انحلال مسئله علم دینی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی، الگوی حکمی- اجتهادی علم دینی، رویکرد تفهمی درعلوم اجتماعی از دیدگاه فلاسفه اسلامی، مبانی جهان بینی و انسان شناختی علوم انسانی(با تاکید بر اقتصاد)، تبیین ماهیت علوم انسانی راه توجه به حقیقت انسان، تز معرفت برای همزیستی (تأملاتی پیرامون معرفت، بحران روش و حقیقت در علوم انسانی معاصر) و اشکالات منهجیه فی المقاربه الاسلامیه للعلوم بود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی، دکتر علی اضغر خندان، دکتر عطاالله رفیعی آتانی، حجت الاسلام و المسلمین کمال حاجیانی، حجت الاسلام و المسلمین عباس فتحیه، دکتر سید محد تقی موحد ابطحی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسرو پناه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور، دکتر جواد ایروانی، دکتر محمد حسین طالبی، دکتر احمد محمدپور، طلال عتریسی از لبنان مسئولیت ارائه مقالات این کمیسیون را بر عهده داشتند.