به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بخشی از این بیانیه که به امضای حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران، حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان و حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی نماینده مردم قم رسیده است، آمده است: "از تمام منتخبان اصولگرا با هر نام و نشانی مصرانه می خواهیم دوران رقابت های انتخاباتی را پایان یافته بدانند و متحد و یکپارچه همت خود را معطوف به چگونگی انجام مسئولیت سنگین خدمت به ولی نعمت های خود که ملت متدین و انقلابی ایران هستند بنمایند."

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: "به این منظور اولین نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در تالار مشروطه واقع در بهارستان ساعت 14:30 لغایت 19:30 شنبه مورخ 6/3/91 جهت انتخاب هیات رئیسه موقت فراکسیون و انتخاب هیات رئیسه پیشنهادی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. لذا از همه منتخبان اصولگرای مجلس برای حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید. اطلاع رسانی تکمیلی متعاقبا تقدیم عزیزان خواهد گردید."

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن برای خبرگزاری مهر ارسال شده است به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا (سوره آل عمران - آیه 103)

اطلاعیه دعوت به اولین نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم

حمد و سپاس به درگاه الهی، که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با شکوه موقع شناسی تحسین برانگیز ملت مسلمان ایران و تحت رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای به پایان رسید. آنچه پایان یافت آزمون سرنوشت سازی بود که همچون دیگر مقاطع حساس کشور مردم عزیزمان آن را با سربلندی و موفقیت پست سر گذاشتند و اکنون آزمون منتخبان راه یافته به مجلس بویژه مجموعه های متعلق به جریان اصولگرایی آغاز شده است. ملت مسلمان ایران به پیروی از بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، امانت نمایندگی خود را به منتخبین اصولگرا سپرده اند تا در سنگر مجلس شورای اسلامی از مبانی و اصول و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی که با خون صدها هزار شهید بارور شده پاسداری کنند و با چنگ زدن به ریسمان مستحکم ولایت مطلقه فقیه راه سعادت و بهروزی را بیابند و با بهره گیری از تمام ظرفیت های کارشناسی و علمی به فرموده مقام معظم رهبری امور کشور را با تصویب قوانین کارگشا ریل گذاری کنند و با همکاری و همفکری و هماهنگی قوای مجریه و قضائیه و دیگر نهادهای حاکمیتی گام های استواری در جهت تحقق عدالت و پیشرفت در دهه چهارم جمهوری اسلامی بردارند. بدیهی است اولین گام برای تحقق این مطالبه دینی، انقلابی و منطقی، وحدت و همدلی منتخبان اصولگرای راه یافته به مجلس نهم است.

ما از تمام منتخبان اصولگرا با هر نام و نشانی مصرانه می خواهیم دوران رقابت های انتخاباتی را پایان یافته بدانند و متحد و یکپارچه همت خود را معطوف به چگونگی انجام مسئولیت سنگین خدمت به ولی نعمت های خود که ملت متدین و انقلابی ایران هستند بنمایند.

اینجانبان معتقدیم نامگذاری هوشمندانه سال 1391 به عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب بهترین راهبرد و چارچوب آغاز بکار دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. درک شرایط حساس بین المللی بویژه تحولات مربوط به بیداری اسلامی و لزوم ایستادگی در استیفای حقوق هسته ای ملت سرافراز ایران و گشودن گره از مشکلات گوناگون مردم بویژه کنترل گرانی و بیکاری اقتضاء دارد تا مجموعه منتخبان اصولگرا که اکثریت قاطع مجلس نهم را تشکیل می دهند دست در دست هم نهند و با وحدت و همفکری سنگ بنای استوار و موفق مجلس نهم را بنا نهند و این مهم انجام نخواهد پذیرفت الا با همدلی، همفکری، وحدت و انسجام معتقدان به اصول و ارزشهای اسلامی که تجلی آن در شکل گیری فراکسیون اصولگرایان متشکل از نمایندگان ولایتمدار، ارزشگرا، کاردان و خدمتگزار به ملت بر اساس تجارب مجالس هفتم و هشتم خواهد بود.



به این منظور اولین نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در تالار مشروطه واقع در بهارستان ساعت 14:30 لغایت 19:30 شنبه مورخ 6/3/91 جهت انتخاب هیات رئیسه موقت فراکسیون و انتخاب هیات رئیسه پیشنهادی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

لذا از همه منتخبین اصولگرای مجلس برای حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید. اطلاع رسانی تکمیلی متعاقبا تقدیم عزیزان خواهد گردید.