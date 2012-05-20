راه اندازی نخستین پایگاه زبان شناسی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان در ساری افزود: تلاش ها و اقدامات زیادی درعرصه زبان و گویش مازنی در استان صورت می گیرد که علمی نیست.



وی افزود: برای مستند سازی زبان و گویش ها ی مختلف در استان از محققان و ریش سفیدان در گردآوری گویش محلی استفاده می شود.



مدیرکل گردشگری استان با بیان اینکه در برخی خانوادها نقش زبان مازنی و گویش محلی کمرنگ شده است افزود: باید حفظ میراث زبان در جامعه برای نسل جدید به شیوه مناسبی فرهنگ سازی شود.