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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

فرزانه خبر داد:

راه اندازی نخستین پایگاه زبان شناسی مازندران

راه اندازی نخستین پایگاه زبان شناسی مازندران

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران از تاسیس نخستین پایگاه زبان شناسی در کنار موزه بزرگ در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان در ساری افزود: تلاش ها و اقدامات زیادی درعرصه زبان و گویش مازنی در استان صورت می گیرد که علمی نیست.

وی افزود: برای مستند سازی زبان و گویش ها ی مختلف در استان از محققان و ریش سفیدان در گردآوری گویش محلی استفاده می شود.

مدیرکل گردشگری استان با بیان اینکه در برخی خانوادها نقش زبان مازنی و گویش محلی کمرنگ شده است افزود: باید حفظ میراث زبان در جامعه برای نسل جدید به شیوه مناسبی فرهنگ سازی شود.

کد مطلب 1607098

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