کتاب «شرح اسم» پس از اصلاحات نهایی در سطح گسترده توزیع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 31 اردیبهشت در حاشیه سومین همایش روابط عمومی‌های این وزارتخانه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره سرنوشت کتاب «شرح اسم» که به خاطرات مقام معظم رهبری از دهه 20 تا زمان پیروزی انقلاب اختصاص دارد، ارائه کرد.

حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که «با توجه به نامه دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت انتشار کتاب شرح اسم، سرنوشت این کتاب چه خواهد شد؟، گفت: معمولا کتاب‌هایی که درباره حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نوشته می‌شوند ابتدا به موسسه تنظیم و نشر آثار امام راحل و همچنین معظم له ارسال می‌شوند اینکه در این روند درباره کتاب «شرح اسم» چه اتفاقی افتاده است، باید پیگیری شود.



وی ادامه داد: در حال حاضر همکاران من در اداره کتاب از انتشار و توزیع آن ممانعت به عمل آورده‌اند تا زمانی که اصلاحات لازم در مورد آن انجام شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این کتاب بعد از اینکه مورد تایید قرار گرفت ان شاء الله در سطح گسترده در کشور توزیع خواهد شد و من مطئنم با استقبال روبرو می‌شود.



حسینی یادآور شد: کتاب شرح اسم با توجه به اینکه درباره بخشی از زندگی مقام معظم رهبری است در نمایشگاه امسال هم مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفت و تا تایید نهایی باید تحمل کنیم.



وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که «مهلت معاون اول رئیس جمهور به شما برای ارائه برنامه مربوط به ساخت محل دائمی نمایشگاه کتاب تهران به پایان رسیده است چه اقداماتی تا این لحظه صورت گرفته است؟» گفت: ما منتظر نتیجه هستیم و ان شاء الله کلنگ محل دائمی نمایشگاه کتاب تهران را وقتی به زمین می‌زنیم که نقشه آن آماده باشد.



وی در عین حال تاکید کرد: سعی می‌کنیم تا اوایل خرداد کلنگ این پروژه به زمین زده شود.



حسینی همچنین درباره افزایش قیمت کاغذ در ماههای اخیر گفت: نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر روی کاغذ هم اثر گذاشت و این باعث نگرانی ناشران و مدیران مطبوعات شد. این بحث در جلسات مختلف از جمله در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و نمایندگان مجلس مطرح بود.



حسینی افزود: رهبر معظم انقلاب هم در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب تهران داشتند بر این مسئله تاکید کردند. دولت هم بلافاصله در کارگروهی که مربوط به تعیین اقلام مشمول استفاده از ارز دولتی است، کاغذ را هم در این شمول جای داد.



وزیر ارشاد افزود: با توجه به این اقدام اندک اندک باید نگرانی اهالی نشر در مورد قیمت کاغذ برطرف شود البته ممکن است در روند اداری این مسئله، واردکنندگان با مشکلاتی مواجه شوند ولی دولت کار خود را انجام داده و ان شاء الله این اقدام در کاهش قیمت کاغذ تاثیرگذار باشد.

وی درعین حال تاکید کرد: ما در درازمدت هم بحث حمایت از کارخانه‌های تولیدکننده کاغذ را مد نظر قرار داده ایم و اولین حمایت دولتی از این کارخانه‌ها هفته گذشته صورت گرفت.



سید محمد حسینی درباره ساز و کار اجرای دستور رئیس جمهور در مورد معافیت مالیاتی کتابفروشان گفت: برای این کار نیازی به مذاکره بنده با وزیر اقتصاد نیست و شخص رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ کرده و نامه دکتر احمدی‌نژاد هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم به وزارت اقتصاد رسیده است.



وزیر ارشاد افزود: به طور طبیعی سازمان امور مالیاتی مسئله معافیت مالیاتی کتابفروشان را در دستور کار خود قرار خواهد داد و طبق دستور رئیس جمهور عمل خواهد شد.