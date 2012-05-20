به گزارش خبرنگار مهر، محمد قمی ظهر یکشنبه در اولین جلسه تنظیم بازار شهرستان کرج در سال جاری افزود: لازم است بخشنامه های مربوط به اجاره به موقع اعلام شود تا عمل بر اساس این بخشنامه ها بتواند به کاهش مشکلات مربوط به اجاره و نرخ آن کمک کند و اثربخشی فعالیتها افزایش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج ادامه داد: پارسال بخشنامه مربوط به موقع اعلام نشد که این امر موجب شد تا نتوانیم طبق این بخشنامه عمل کنیم و اعلام به موقع در این خصوص ضرورت و اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: سال گذشته، بخشنامه مربوط به اجاره در تاریخ اول تیرماه اعلام شد که این تاریخ دیر بود و باید زودتر از آن، این بخشنامه اعلام می شد تا به کمک این امر می توانستیم از این بخشنامه در راستای کاهش مشکلات استفاده کنیم.

وجود بخشنامه های اجاره ها تاثیراتی در کاهش مشکلات دارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج افزود: وجود بخشنامه ها در خصوص اجاره ها تاثیراتی در راستای کاهش مشکلات دارد و باید به این امر توجه لازم را داشته باشیم و اهمیت وجود بخشنامه ها را بیش از قبل دریابیم.

قمی ادامه داد: نباید تصور کنیم که بخشنامه ها هیچ تاثیری در راستای کاهش مشکلات اجاره ها ندارد و وجود بخشنامه ها بهتر از نبودن آنها است که این امر باید مدنظر باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج گفت: از میان پنج هزار و 600 عضو رسنی جوازدار اتحادیه مشاوران املاک کرج، چهار هزار و 380 عضو فعال هستند.

وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک کرج در راستای انجام وظایف محوله می کوشد و رسیدگی به تخلفات گزارش شده، یکی از بخشهای مهم فعالیتهای این اتحادیه محسوب می شود.

قمی گفت: در راستای انجام وظایف محوله، 521 فقره در سال قبل رسیدگی شده است ضمن اینکه 370 مورد منجر به رای از سوی کمیسیون شکایات شده است.