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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

حجت الاسلام سراج:

دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه‌های علمی و ورزشی جزو برترین‌هاست

دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه‌های علمی و ورزشی جزو برترین‌هاست

دماوند – خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن گفت: دانشگاه آزاد اسلامی همواره در عرصه های علمی و ورزشی جزو برترین‌های جهان شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم سراج ظهر یکشنبه طی مراسمی که به مناسبت 31 اردیبهشت "سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی" در مسجد پیامبر اعظم(ص) رودهن برگزار شد، افزود: تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و برکات آن، مرهون عنایت حضرت امام راحل(ره) و مبلغ یک میلیون تومان اهدایی آن بزرگوار برای راه اندازی این دانشگاه است.

وی عنوان کرد: از انقلابیون حوزوی و دانشگاهی که در تأسیس این دانشگاه زحمت کشیده اند و آن را تبدیل به بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان کرده اند، قدردانی می کنم.           

این مسئول از فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان فردی متخصص، متعهد و ولایی یاد کرد و اظهار امیدواری کرد تا وی با موفقیت هرچه بیشتر بتواند این مسئولیت خطیر را با لحاظ برخی ملاحظات جدید در عرصه های مختلف اداری، آموزشی و فرهنگی به انجام برساند.

وی به برخی از موفقیتهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و افزود: تعداد دانش آموختگان این دانشگاه بالای سه میلیون و هفتصد هزار نفر، تعداد دانشجویان آن حدود یک میلیون و هفتصد هزار، تعداد واحدها و مراکز آموزشی بالغ بر چهارصد واحد و مرکز آموزشی، تعداد اعضای هیئت علمی بیش از 30 هزار عضو هیئت علمی، دارای 33 هزار پرسنل و دارای 600 مدرسه از مجموع مدارس سماست.

سراج گفت: همچنین دارای 50 مرکز رشد، فناوری و پارک های تحقیقاتی، دارای حدود 12 هزار طرح پژوهشی، موفق در امر اقامه نماز و برنامه های فرهنگی مختلف، اگر چه در این زمینه نیاز به کارهای اساسی تر و برنامه های سنجیده تری است.

کسب عنوان برتر روابط عمومی دانشگاه آزاد برای پنجمین سال متوالی

وی اضافه کرد: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی برای پنجمین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد.

این مسئول یادآور شد: در عرصه های ورزشی نیز در سطح جهانی و بین المللی بیش از یکهزار و 300 مدال و نشان کسب کرد، در بحث روبوکاپ نیز موفق بود و واحد قزوین برای چهارمین مرتبه به قهرمانی جهان دست یافت.

وی افزود: این دانشگاه در سایر مباحث علمی نیز جزو برترینهای جهانی است.

کد مطلب 1607113

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