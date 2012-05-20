به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم سراج ظهر یکشنبه طی مراسمی که به مناسبت 31 اردیبهشت "سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی" در مسجد پیامبر اعظم(ص) رودهن برگزار شد، افزود: تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و برکات آن، مرهون عنایت حضرت امام راحل(ره) و مبلغ یک میلیون تومان اهدایی آن بزرگوار برای راه اندازی این دانشگاه است.

وی عنوان کرد: از انقلابیون حوزوی و دانشگاهی که در تأسیس این دانشگاه زحمت کشیده اند و آن را تبدیل به بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان کرده اند، قدردانی می کنم.

این مسئول از فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان فردی متخصص، متعهد و ولایی یاد کرد و اظهار امیدواری کرد تا وی با موفقیت هرچه بیشتر بتواند این مسئولیت خطیر را با لحاظ برخی ملاحظات جدید در عرصه های مختلف اداری، آموزشی و فرهنگی به انجام برساند.

وی به برخی از موفقیتهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و افزود: تعداد دانش آموختگان این دانشگاه بالای سه میلیون و هفتصد هزار نفر، تعداد دانشجویان آن حدود یک میلیون و هفتصد هزار، تعداد واحدها و مراکز آموزشی بالغ بر چهارصد واحد و مرکز آموزشی، تعداد اعضای هیئت علمی بیش از 30 هزار عضو هیئت علمی، دارای 33 هزار پرسنل و دارای 600 مدرسه از مجموع مدارس سماست.

سراج گفت: همچنین دارای 50 مرکز رشد، فناوری و پارک های تحقیقاتی، دارای حدود 12 هزار طرح پژوهشی، موفق در امر اقامه نماز و برنامه های فرهنگی مختلف، اگر چه در این زمینه نیاز به کارهای اساسی تر و برنامه های سنجیده تری است.

کسب عنوان برتر روابط عمومی دانشگاه آزاد برای پنجمین سال متوالی

وی اضافه کرد: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی برای پنجمین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد.

این مسئول یادآور شد: در عرصه های ورزشی نیز در سطح جهانی و بین المللی بیش از یکهزار و 300 مدال و نشان کسب کرد، در بحث روبوکاپ نیز موفق بود و واحد قزوین برای چهارمین مرتبه به قهرمانی جهان دست یافت.

وی افزود: این دانشگاه در سایر مباحث علمی نیز جزو برترینهای جهانی است.