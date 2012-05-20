  1. اقتصاد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

برای نخستین بار انجام شد؛

تولید آفت کش بیولوژیک با سرمایه‌گذاری ایدرو

پروژه تولید نیمه صنعتی نماتود پاتوژن حشرات به منظور مبارزه بیولوژیک با آفات و تولید بیوراکتورهای مورد نیاز این پروژه برای نخستین بار در کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو، "ناصر عیوضیان" مجری پروژه تولید نیمه صنعتی نماتود پاتوژن حشرات Steinernema feltiae با اعلام این خبر افزود:  تجهیزاتی که در این پروژه استفاده شده شامل بیوراکتورهای اکسترنال هستند که جزو موارد تحریمی به شمار می آیند.

وی ادامه داد: کاربرد نماتود پاتوژن حشرات در دنیا تاریخچه 70 ساله دارد و در آمریکا بیش از 100 شرکت بزرگ این نماتودها را تولید و عرضه می کنند و در آسیا نیز تنها ژاپن دارای راکتورهای تولید نماتودهای مذکور است.

عیوضیان تصریح کرد: اکنون بیوراکتورهای 10 تا 200 لیتری برای تولید نیمه صنعتی طراحی و تولید شده و در برنامه آتی، تولید 8 بیوراکتور 20هزار لیتری تولید نماتودها پیش بینی شده است.
 
به گفته وی، نماتود مذکور در حقیقت کرمی است که در روی گیاه و خاک، به دنبال آفت های دوبال (حشرات) رفته و آنها را از بین می برد و به دلیل شرایط خاص انتقال موجودات زنده، خرید آنها از خارج بسیار گران و پرهزینه است.
 
مجری پروژه مذکور اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم اقلام مشابه خارجی نماتود مذکور 200 دلار است که پیش بینی می کنیم قیمت محصول ایرانی 50 تا 60 هزار تومان باشد.

عیوضیان خاطرنشان کرد: برای انتقال نماتودها، طی فرایندی خاص، آنها را با خاک رس مخلوط و خشک می کنند تا امکان جابجایی داشته باشند.

طرح مذکور با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت زیست نماتود واقع در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده است. این طرح، راهکاری نوین برای حفظ محیط زیست از زیان‌های ناشی از سموم صنعتی و حفاظت از آب، خاک و هوا در مقابل عوامل آلوده کننده است.
کد مطلب 1607125

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