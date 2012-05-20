به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو، "ناصر عیوضیان" مجری پروژه تولید نیمه صنعتی نماتود پاتوژن حشرات Steinernema feltiae با اعلام این خبر افزود: تجهیزاتی که در این پروژه استفاده شده شامل بیوراکتورهای اکسترنال هستند که جزو موارد تحریمی به شمار می آیند.

وی ادامه داد: کاربرد نماتود پاتوژن حشرات در دنیا تاریخچه 70 ساله دارد و در آمریکا بیش از 100 شرکت بزرگ این نماتودها را تولید و عرضه می کنند و در آسیا نیز تنها ژاپن دارای راکتورهای تولید نماتودهای مذکور است.



عیوضیان تصریح کرد: اکنون بیوراکتورهای 10 تا 200 لیتری برای تولید نیمه صنعتی طراحی و تولید شده و در برنامه آتی، تولید 8 بیوراکتور 20هزار لیتری تولید نماتودها پیش بینی شده است.



به گفته وی، نماتود مذکور در حقیقت کرمی است که در روی گیاه و خاک، به دنبال آفت های دوبال (حشرات) رفته و آنها را از بین می برد و به دلیل شرایط خاص انتقال موجودات زنده، خرید آنها از خارج بسیار گران و پرهزینه است.



مجری پروژه مذکور اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم اقلام مشابه خارجی نماتود مذکور 200 دلار است که پیش بینی می کنیم قیمت محصول ایرانی 50 تا 60 هزار تومان باشد.



عیوضیان خاطرنشان کرد: برای انتقال نماتودها، طی فرایندی خاص، آنها را با خاک رس مخلوط و خشک می کنند تا امکان جابجایی داشته باشند.



طرح مذکور با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت زیست نماتود واقع در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسیده است. این طرح، راهکاری نوین برای حفظ محیط زیست از زیان‌های ناشی از سموم صنعتی و حفاظت از آب، خاک و هوا در مقابل عوامل آلوده کننده است.