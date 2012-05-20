به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه ای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با حضور بیش از 600 نفر از هنرمندان در رشته های مختلف داستان، شعر و ...در شبستان نجمه خاتون برگزار و جمعی از هنرمندان برتر آثار خود را قرائت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جشنواره از یکسال قبل در رشته های داستان کوتاه، شعر، قطعه ادبی و خاطره فراخوان شد گفت: هزار و 625 اثر در این رشتهها به دبیرخانه رسید که هزار و 183 اثر در شعر، 140 اثر در داستان، 208 اثر در قطعه ادبی و 94 اثر در خاطره نویسی است.
رئیس ستاد اعتکاف استان قم با بیان اینکه 751 نفر از صاحبان آثار را نوجوانان و جوانان و مابقی را میانسالان و برگسالان تشکیل میدهند اظهار داشت: دمیدن روح معنویت در قشر فرهنگی جامعه، ماندگاری فرهنگ غنی اعتکاف با استفاده از هنر، تعمیق معنویت در جامعه و اعتلای روحیه فرهنگ دینی از جمله اهداف این جشنواره است.
وی اضافه کرد: از میان آثار رسیده به دبیرخانه 140 اثر از 98 نفر چاپ شده است که شامل 75 شعر، 15 داستان کوتاه، 14 خاطره و 36 قطعه ادبی است.
تکیه ای با اشاره به جوایز این جشنواره، افزود: به نفرات اول در هر بخش کمک هزینه عمره، نفرات دوم، عتبات و نفرات سوم مشهد اهدا می شود.
دبیر جشنواره اعتکاف ادامه داد: این جشنواره با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، حرم حضرت معصومه(س) و استانداری قم برگزار خواهد شد.
باسخنرانی آیت الله جوادی آملی؛
نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری اعتکاف در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری اعتکاف از برگزاری این جشنواره در روز پنجشنبه هفته جاری با سخنرانی آیت الله جوادی آملی در حرم حضرت معصومه(س) خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه ای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با حضور بیش از 600 نفر از هنرمندان در رشته های مختلف داستان، شعر و ...در شبستان نجمه خاتون برگزار و جمعی از هنرمندان برتر آثار خود را قرائت خواهند کرد.
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