به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه ای ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش با حضور بیش از 600 نفر از هنرمندان در رشته های مختلف داستان، شعر و ...در شبستان نجمه خاتون برگزار و جمعی از هنرمندان برتر آثار خود را قرائت خواهند کرد.



وی با بیان اینکه جشنواره از یکسال قبل در رشته های داستان کوتاه، شعر، قطعه ادبی و خاطره فراخوان شد گفت: هزار و 625 اثر در این رشته‌ها به دبیرخانه رسید که هزار و 183 اثر در شعر، 140 اثر در داستان، 208 اثر در قطعه ادبی و 94 اثر در خاطره نویسی است.



رئیس ستاد اعتکاف استان قم با بیان اینکه 751 نفر از صاحبان آثار را نوجوانان و جوانان و مابقی را میانسالان و برگسالان تشکیل می‌دهند اظهار داشت: دمیدن روح معنویت در قشر فرهنگی جامعه، ماندگاری فرهنگ غنی اعتکاف با استفاده از هنر، تعمیق معنویت در جامعه و اعتلای روحیه فرهنگ دینی از جمله اهداف این جشنواره است.



وی اضافه کرد: از میان آثار رسیده به دبیرخانه 140 اثر از 98 نفر چاپ شده است که شامل 75 شعر، 15 داستان کوتاه، 14 خاطره و 36 قطعه ادبی است.



تکیه ای با اشاره به جوایز این جشنواره، افزود: به نفرات اول در هر بخش کمک هزینه عمره، نفرات دوم، عتبات و نفرات سوم مشهد اهدا می‌ شود.



دبیر جشنواره اعتکاف ادامه داد: این جشنواره با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حرم حضرت معصومه(س) و استانداری قم برگزار خواهد شد.

