نوسازی 12 هزار مدرسه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمجید خراسانی در جلسه ستاد عالی پشتیبانی از برنامه های طرح هجرت 3 در گرگان افزود: با همت مدیران دردولت نهم 300 نوع عرصه در سطح کشور به طرح بسیج سازندگی واگذار شد و بسیج هم با تمام قوا در این عرصه وارد شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته 12هزار مدرسه توسط 350هزارنفر دانش آموز در اردوهای جهادی نوسازی شد.

وی افزود: چهار هزار طلبه جوان نیز در این اردوها در کنار جوانان بودند و ما امروز سازندگی را کارگاه تربیت جوانان می دانیم.

رئیس بسیج سازندگی کشور اظهار داشت: این طرح، طرح ملی است و تنها متعلق به بسیج نیست ودر ابلاغیه ای که صادرشده است واگذاری عرصه با دولت ومدیریت آن با جوانان است.

وی با بیان اینکه محورکارما تربیت جوانان ما درعرصه سازندگی است گفت:12توافقنامه در زمینه بسیج سازندگی، با وزرا تنظیم شده است که حتی در سطح دهیاری ها نیز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون به همه دستگاه ها اجازه داده است اختیارات خود را در هرعرصه به بسیج سازندگی تفویض کنند گفت: دستگاه ها می توانند در همه حوزه ها از جمله عمران، کشاورزی ،تربیت بدنی وورزش فعالیت های خود را به بسیج سازندگی واگذارکنند.



سردار خراسانی ادامه داد: بسیج سازندگی به عنوان رئیس ومجری طرح در برنامه های تفویضی است ونگاه مدیران به این موضوع نباید نگاه هزینه ای باشد بلکه سرمایه گذاری بر روی جوانان است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 200نفر به شکل ملی هرساله در کشور و چهار هزار و800 نفر نیز به عنوان استانی تشویق می شوند گفت: سالانه ما در سطح کشور تعداد زیادی از جوانان را در اردوهای جهادی ارزیابی می کنیم .

وی تصریح کرد:70هزارنفر از دانشگاه های کشوردر عرصه بسیج سازندگی شرکت کردند که هفت هزار نفر از دانشجویان علوم پزشکی بودند که در مناطق محروم خدمت رسانی کردند.