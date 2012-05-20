اجرای 280 ویژه برنامه برای گرامیداشت سوم خرداد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری ستاد گرامیداشت سوم خرداد در استانداری اظهار داشت: سوم خرداد فتح الفتوح همه عملیاتهای دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: در این حماسه عظیم، استراتژی دفاعی شرق و غرب در مقابل قدرت اندیشه و توان تهاجمی رزمندگان شکست خورده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سوم خرداد بزرگترین امداد الهی در دفاع مقدس است، تصریح کرد: سوم خرداد را باید پیروزی اعتقادی ولایتمداران در مقابل اندیشه دیر باوران قلمداد کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه پیروزی رزمندگان در سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر به عنوان مقدمه ای برای عقب نشینی ارتش بعث و عملیات پیروزمندانه فتح فاو و عملیات بیت المقدس بوده است، یادآور شد: سوم خرداد جمهوری اسلامی را بیمه کرده است.

وی با اعلام اینکه سوم خرداد را از آن حیث به روز مقاومت و پیروزی قلمداد کردند که این روز بسیار اثرگذار برای ملت ایران بوده است، افزود: سلاح ایمان، اراده الهی و معرفت رزمندگان سبب فتح خرمشهر شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه سوم خرداد همواره زنده بوده و فقط با تجلیلها و گرامیداشت ها نباید خلاصه شود، اظهار داشت: 36 برنامه شاخص استانی، 46 برنامه توسط کمیته های استانی و 198 برنامه گرامیداشت سوم خرداد از سوی ادارات شهرستانی قابلیت برگزاری دارد.

وی با اشاره به برگزاری کنگره سردار شهید بهرامی از رزمندگان مازندران توسط دانشگاه آزاد ساری، گفت: این مراسم به مناسبت سی و یکم اردیبهشت سالروز شهادت این اسوه پایداری برگزار شد.

ابراهیمی با بیان اینکه برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در نقاط مختلف استان در ایام سوم خرداد برگزار می شود، افزود: ایجاد نمایشگاه عفاف و حجاب، نمایشگاه عکس سوم خرداد، دیدار با خانواده های شهدای سوم خرداد مازندران، یادواره شهدای دفاع مقدس، همایش خط شکنان خود شکن، اعزام روایان فتح خرمشهر به مدارس و دانشگاهها، همایش تجلیل از رزمندگان ادارات بخشی از وی‍ژه برنامه های سوم خرداد در مازندران است.

وی با اشاره به اینکه 250 رزمنده مازندرانی در قالب تیپ کربلا در فتح فاو و عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: نقش مازندران در این عملیات باید از طری رسانه ها معرفی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه های جدی استان، موضوع پارک موزه دفاع مقدس است، افزود: قصد داریم از این مکان مقدس به عنوان نماد همه فضائل و ارزشهای فرهنگی قلمداد کنیم.

وی از قول مساعد وزیر اقتصاد و دارایی برای اختصاص اعتباری جهت تسریع در احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران خبر داد و گفت: امیدواریم ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران در کوتاه ترین زمان ممکن در مرکز استان محقق شود.

ابراهیمی در پایان از برگزاری جشن های سی امین سالگرد بزرگداشت سوم خرداد، در هزار و 41 مسجد و حسینیه مازندران خبر داد.