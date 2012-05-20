بازدید صنعتگران فارس از صنایع شاخص و فعال کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: تور دو روزه بازدید صنعتگران و فعالان صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی فارس از صنایع شاخص و فعال کیش با هدف ارتقای همکاریهای فنی، تجاری و اقتصادی بین واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس با صنایع مستقر در منطه آزاد کیش برگزار شد.

علی صداقت پور با بیان اینکه 50 صنعتگر استان در این تور صنعتی شرکت داشتند، گفت: این تور صنعتی فرصت مناسبی را برای تعاملات فنی و تجاری و عقد تفاهم نامه ها بین صنعتگران استان و فعالان صنعتی در منطقه آزاد کیش فراهم کرد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به بادزید صنعتگران از چهار واحد صنعتی در زمینه های تولید دستگاههایATM و صنایع الکرونیک، فرآورده های غذایی و بزرگترین واحد صنایع چوب خاورمیانه و لوازم بهداشتی افزود: در این بازدیدها درخصوص توسعه همکاریهای فی مابین، تکنولوژی، تهیه مواد اولیه از صنایع استان فارس و ظرفیت سازی برای تامین برخی از محصولات مور دیناز این صنایع از صنایع موجود در فارس پس از بحث و تبادل نظر و تفاهمنامه انعقاد شد.

وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی فارس در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از صنایع استان در بخش توسعه بازار و ارتقای تکنولوژی واحدهای صنعتی با برگزاری تورهای صنعتی برون استانی و حتی خارج از کشور زمینه تحقق این اهداف مهم را فرهام می سازد.

صداقت پور بیان کرد: بخشی از هزینه برگزاری تورهای صنعتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی بصورت یارانه پرداخت می شود.

معرفی جاذبه های گردشگری شهرستانهای نی ریز و بوانات

جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای بوانات و نی ریز به علاقمندان معرفی شد.

در نمایشگاهی که به مناسبت هفته بزرگداشت میراث فرهنگی برگزار شد ، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای بوانات و نی ریز به علاقمندان معرفی شد.

در غرفه گردشگری این نمایشگاه، معرفی جاذبه های گردشگری فارس و شهرستان بوانات، نی ریز و اجرا ی تور دوچرخه سواری با استقبال گردشگران روبرو شد.

همچنین در غرفه صنایع دستی تولیدات صنعتگران در رشته های خاتم، معرق، دست بافته های سنتی و انواع عروسکهای دست ساز به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه منطقه ای فارس، کرمان و یزد طی روزهای 26 الی 28 اردیبهشت ماه در شهرستان خاتم در استان یزد برگزار شد.

پیشرفت فیزیکی حدود 75 درصد ساختمان موزه استاد احمد نی ریزی

ساختمان موزه استاد احمد نی ریزی دود 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

با هدف معرفی و آشنایی بیشتر با ساخت موزه نی ریز در حاشیه مراسمی که روز جمعه پنجم خرداد ماه به مناسبت یاد روز استاد احمد نی ریزی برگزار می شود شرکت کنندگان و علاقمندان حاضر در این مراسم از نزدیک با روند اجرایی این پروژه ،پیشرفت فیزیکی و جزئیات آن آشنا می شوند.

ساخت موزه بزرگ نی ریز از سال 1384 شروع شده است.

این پروژه درزمینی به وسعت پنج هزار متر مربع وزیر بنای حدود یک هزار متر مربع به عنوان موزه سنگ وخوشنویسی در کنار یادمان میرزا احمد نیریزی درحال احداث است که ساختمان موزه با پیشرفت فیزیکی حدود 75 درصد و باصرف اعتباری حدود یک میلیارد تومان شامل گالری اصلی، دو گالری فرعی، فضاهای اداری، گنجینه اشیاء تاریخی، آزمایشگاه مرمت، دو سالن کنفراس و جلسات و فضای نمایشگاهی در مرحله اجرای تأسیسات ونازک کاری است.