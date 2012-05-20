حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در کنگره فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس فدراسیون و مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال برای شرکت در شصت و دومین کنگره فیفا به بوداپست مجارستان می روند. این کنگره از 23 می برابر با 3 خرداد در بوداپست آغاز می شود و تا 5 خرداد ادامه خواهد داشت.

در روز سوم خرداد اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا در این کنگره نشستی تخصصی درباره مسایل فوتبال آسیا برگزار خواهند کرد و طی روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه شصت و دومین کنگره فیفا بر اساس برنامه اعلام شده به فدراسیون های عضو برگزار خواهد شد. روز ششم خرداد نیز رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال به تهران بازخواهند گشت.