  1. ورزش
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در کنگره فیفا

حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در کنگره فیفا

رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال برای شرکت در شصت و دومین کنگره فیفا عازم مجارستان می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس فدراسیون و مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال برای شرکت در شصت و دومین کنگره فیفا به بوداپست مجارستان می روند. این کنگره از 23 می برابر با 3 خرداد در بوداپست آغاز می شود و تا 5 خرداد ادامه خواهد داشت.

در روز سوم خرداد اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا در این کنگره نشستی تخصصی درباره مسایل فوتبال آسیا برگزار خواهند کرد و طی روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه شصت و دومین کنگره فیفا بر اساس برنامه اعلام شده به فدراسیون های عضو برگزار خواهد شد. روز ششم خرداد نیز رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال به تهران بازخواهند گشت.

کد مطلب 1607163

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